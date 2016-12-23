«Губернаторская сотня» пополнилась двумя новыми инвестпроектами

Первый объект — гостиничный комплекс известной международной сети «Мариотт Кортъярд» почти на 200 номеров. Он будет располагаться на улице Левобережной в Ростове-на-Дону.

Вторым проектом, пополнившим бизнес-перечень, стала система по обращению с биологически опасными медицинскими отходами. Её планируют разместить в Мясниковском районе.