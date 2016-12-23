«Губернаторская сотня» пополнилась двумя новыми инвестпроектами
22 декабря «Губернаторская сотня» пополнилась двумя новыми инвестпроектами. Об этом глава региона сообщил на последнем в 2016 году совете по инвестициям.
22 декабря «Губернаторская сотня» пополнилась двумя новыми инвестпроектами. Об этом глава региона сообщил на последнем в 2016 году совете по инвестициям.
Первый объект — гостиничный комплекс известной международной сети «Мариотт Кортъярд» почти на 200 номеров. Он будет располагаться на улице Левобережной в
Вторым проектом, пополнившим