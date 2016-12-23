Фонд капитального ремонта в Приморье улучшил свою работу

Это во многом произошло благодаря постоянной работе активистов Общероссийского народного фронта по данной проблематике и взаимодействия с властями.

В частности снижается количество жалоб жителей по поводу капремонта. Однако остается и ряд проблем, которые нужно решать — это неполная собираемость взносов на капремонт (около 77% от планируемой), относительно небольшая площадь, приходящаяся на 1 работника регионального оператора — чуть более 500 квадратных метров.

Кроме того, не помешало бы и более активное участие общественных организаций в вопросах контроля за ходом капремонта, и проведение качественной массовой инвентаризации жилого фонда с целью корректного учета площадей и объемов работ, и повышение оперативности работы с подрядчиками, проводящими работы по заданию регионального оператора с целью системного повышения качества.

Напомним, Общероссийский народный фронт (ОНФ) — это движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является Президент РФ Владимир Путин.

Региональные отделения ОНФ работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ — контроль за исполнением поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств.