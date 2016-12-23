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03:54 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: международные рейсы из Жуковского начнут выполняться с весны 2017 года

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Авиарейсы из подмосковного аэропорта Жуковский в Европу и Азию начнут выполняться весной следующего года, рассказал газете «Известия» первый заместитель генерального директора «Рампорта» Евгений Солодилин.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Авиарейсы из подмосковного аэропорта Жуковский в Европу и Азию начнут выполняться весной следующего года, рассказал газете «Известия» первый заместитель генерального директора «Рампорта» Евгений Солодилин.

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Отмечается, что первыми направлениями станут Тель-Авив, а также Стамбул и Анталия.

«Мы полетим уже не только в страны СНГ, но и в Европу, и в Азию. В январе-феврале мы соберем всю информацию и с марта выйдем на более серьезный уровень. До этого будем постепенно добавлять направления — Баку, Тель-Авив, Стамбул. Рейсы в Анталию, думаю, начнут отправляться с апреля-мая», — сказал Солодилин.

Так, по его словам, в Турцию из Жуковского намерена совершать регулярные авиарейсы компания Pegasus: планируется семь рейсов в неделю в Стамбул, и столько же в Анталию. Солодилин отметил, что сейчас идут переговоры о сотрудничестве с венгерским авиаперевозчиком Wizz Air и еще рядом компаний.

Однако он пояснил, что многое в этом вопросе будет зависеть от инфраструктуры аэропорта Жуковского, которую планируется активно развивать в 2017 году.

«Планируем начать проектировку второго терминала, запланировано строительство дополнительных стоянок под воздушные суда, планируем также строить дополнительные парковки», — добавил Солодилин.

Жуковский — новый международный аэропорт, находящийся в 23 километрах от столицы на территории аэродрома Раменское. Развитием аэропортового комплекса занимается ОАО «Рампорт Аэро», совместное предприятие ОАО «ТВК Россия» (госкорпорация «Ростех») и международного авиационного холдинга ASG. В настоящее время из аэропорта совершаются полеты по России и странам ближнего зарубежья.

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