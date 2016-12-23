СМИ: международные рейсы из Жуковского начнут выполняться с весны 2017 года

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Авиарейсы из подмосковного аэропорта Жуковский в Европу и Азию начнут выполняться весной следующего года, рассказал газете «Известия» первый заместитель генерального директора «Рампорта» Евгений Солодилин.

Отмечается, что первыми направлениями станут Тель-Авив, а также Стамбул и Анталия.

«Мы полетим уже не только в страны СНГ, но и в Европу, и в Азию. В январе-феврале мы соберем всю информацию и с марта выйдем на более серьезный уровень. До этого будем постепенно добавлять направления — Баку, Тель-Авив, Стамбул. Рейсы в Анталию, думаю, начнут отправляться с апреля-мая», — сказал Солодилин.

Так, по его словам, в Турцию из Жуковского намерена совершать регулярные авиарейсы компания Pegasus: планируется семь рейсов в неделю в Стамбул, и столько же в Анталию. Солодилин отметил, что сейчас идут переговоры о сотрудничестве с венгерским авиаперевозчиком Wizz Air и еще рядом компаний.