Апелляционный суд встал на сторону кинотеатров Владивостока в споре на 58 млн рублей

Владивосток, 23 декабря, PrimaMedia.

Пятый арбитражный апелляционный суд отказался удовлетворить жалобы управления муниципальной собственности Владивостока о взыскании с арендаторов зданий кинотеатров «Варяг» и New Wave CINEMA суммы свыше 58 млн рублей, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на картотеку арбитражных дел «Электронное правосудие».

Напомним, ранее в ходе прокурорской проверки было установлено, что с 1999 года администрацией Владивостока ряду муниципальных унитарных предприятий передано недвижимое имущество, в том числе здания кинотеатров NewWave CINEMA и «Варяг». Ну, а МУПы данные помещения передали на основании договоров аренды коммерческим организациям, причем за смешные деньги — 48 тысяч рублей и 100 долларов в месяц (с каждого из двух арендаторов).

По мнению прокуратуры, арендную плату по договорам установили без проведения оценки имущества, а также без применения методики расчета арендной платы за пользование зданиями, находящимися в муниципальной собственности Владивостока. Что интересно, после ликвидации МУПов и возврата недвижимого имущества в непосредственное владение администрации города арендаторы указанного имущества не изменялись, как и размер арендной платы.

После обнародования результатов прокурорской проверки в СМИ, управление муниципальной собственности администрации Владивостока обратилось с исками о взыскании с арендаторов недополученной в эти годы суммы: с ООО «Новая Волна Синема» — 19,33 млн рублей, с ООО «Кинопрокат» — 38,9 млн рублей.

Рассмотрев иски управления муниципальной собственности Владивостока к ООО «Новая Волна Синема» и ООО «Кинопрокат», суд решил в удовлетворении исковых требований о взыскании в общей сложности 58,2 млн рублей отказать.

Управление муниципальной собственности Владивостока подала апелляцию.

Пятый арбитражный апелляционный суд постановил решения арбитражного суда Приморского края оставить без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.