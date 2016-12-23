Суд закрыл торговый центр «Вавилон» в Красноярске

Красноярский краевой суд поддержал требования прокуроров Свердловского района приостановить деятельность ТК «Вавилон». Торговый центр закрыли из-за нарушений правил пожарной безопасности. По мнению сотрудников ведомства, «дальнейшая эксплуатация объекта несет реальную опасность для жизни и здоровья людей, посещающих торговый комплекс».

Здание ТК «Вавилон», ранее принадлежащее шелковому комбинату и используемое как «Здание цеха № 5», введено в эксплуатацию еще в 1958 году. В настоящее время там расположен торговый центр. При очередной проверке в июне 2016 года выяснилось, что в помещении была сломана система пожарной сигнализации на первом этаже, отсутствовало давление воды в пожарных кранах и так далее.

«Принятые прокуратурой меры не обеспечили полного устранения в ТК “Вавилон” нарушений, в связи с чем было инициировано рассмотрение вопроса о приостановлении деятельности торгового комплекса в суде», — говорится в сообщении ведомства.

Примечательно, что за полгода ответчик только частично устранил нарушения. Именно поэтому суд принял решение временно закрыть комплекс. Сейчас там работают около 300 предпринимателей, а более 1000 человек рискуют остаться без работы.