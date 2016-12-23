Суд закрыл торговый центр «Вавилон» в Красноярске
Торговый центр откроют только после устранения нарушений.
Торговый центр откроют только после устранения нарушений.
Красноярский краевой суд поддержал требования прокуроров Свердловского района приостановить деятельность ТК «Вавилон». Торговый центр закрыли
Здание ТК «Вавилон», ранее принадлежащее шелковому комбинату и используемое как «Здание цеха № 5», введено в эксплуатацию еще в 1958 году. В настоящее время там расположен торговый центр. При очередной проверке в июне 2016 года выяснилось, что в помещении была сломана система пожарной сигнализации на первом этаже, отсутствовало давление воды в пожарных кранах и так далее.
«Принятые прокуратурой меры не обеспечили полного устранения в ТК “Вавилон” нарушений, в связи с чем было инициировано рассмотрение вопроса о приостановлении деятельности торгового комплекса в суде», — говорится в сообщении ведомства.
Примечательно, что за полгода ответчик только частично устранил нарушения. Именно поэтому суд принял решение временно закрыть комплекс. Сейчас там работают около 300 предпринимателей, а более 1000 человек рискуют остаться без работы.