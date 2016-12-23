Агропромышленный кластер создан в Иркутской области

В агропромышленный кластер вошли производители молочной, мясной продукции из Иркутска, Ангарска, Хомутово и других муниципалитетов.

Соглашение о создании агропромышленного кластера подписано между региональными министерствами экономического развития и сельского хозяйства, фондом «Центр поддержки предпринимательства», Иркутским государственным университетом им. А. А. Ежевского и агропромышленными предприятиями области.

«Стратегическая цель создания кластера — повышение конкурентоспособности производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции региона, развитие малого и среднего агробизнеса, выполнение задач по импортозамещению, — сказал заместитель председателя правительства Иркутской области — министр экономического развития Антон Логашов. — Это также будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности, что является одной из приоритетных задач Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года».

Основная задача кластера — координация взаимодействия его участников, направленного на повышение конкурентоспособности производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции Иркутской области, снижение издержек за счёт объединения усилий по реализации продукции и развитие возможностей для экспорта.

При определении якорного крупного сельхозпредприятия, участники агропромышленного кластера смогут наладить постоянное сотрудничество по сбыту продукции и снабжению средствами производства, а также развивать региональные бренды и повышать квалификацию кадров.

Справка. Агропромышленный кластер — добровольное и неформальное объединение организаций сельскохозяйственной отрасли, географически сосредоточенных в одном регионе, с целью производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, защиты окружающей среды.