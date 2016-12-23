Новая троллейбусная линия может быть построена в Иркутске

Участок в Ленинском округе под будущее строительство троллейбусного депо выделит комитету городского обустройства администрации Иркутска Правительство Иркутской области. Об этом сообщают Сибирские новости.

По мнению начальника управления транспорта мэрии Иркутска Евгения Владимирского, участок необходимо зарезервировать прямо сейчас, чтобы в будущем иметь возможность строительства троллейбусной линии, соединяющий Центр Иркутска с одним из самых больших городских округов.

«Ново-Ленино очень активно застраивается, границы его растут. Поэтому необходимо развивать этот район, а в плане города держать этот участок, сделать резерв», — цитирует начтранспорта агентство.