Новый год в новых квартирах встретят 270 дольщиков

Семья Рожковых обустраивается в новой квартире. Супруги делают ремонт, готовятся к новогодним праздникам, и «круги ада», которые предшествовали новоселью, уже уходят в область воспоминаний. Правда, лифт в доме пока не работает, и подниматься на 15-й этаж с маленьким ребенком тяжело, но бывшие обманутые дольщики не унывают.

— Качество строительства нам очень нравится. Дом кирпичный, жилплощадь большая, детский сад нашли без проблем, — рассказывает Дина Рожкова, держа за руку двухлетнюю дочку. — Этого момента мы ждали лет десять, и мне показалось, это самые долгие годы моей жизни. Срок сдачи дома все переносился и переносился. Нас обнадеживали. Мы ждали, снимали жилье, верили, что все будет хорошо. И вот наконец дождались.

Строительство многострадальной высотки начинала компания «СУМет». Дольщики отдавали деньги с 2003 года, в 2006-м планируя заселиться в новые квартиры, однако стройка застопорилась.



К концу 2014 года, когда группа компаний «Стрижи» приняла эстафету и зашла на объект, здесь было выполнено всего 16 процентов работ. В то, что дом будет достроен и сдан, почти никто не верил. Обманутые дольщики выходили на пикеты, митинги и, чтобы о них не забывали, преподносили власть имущим символические подарки: маленький телефон «для обратной связи», кирпич со стройки с автографами пострадавших инвесторов… Поиск алгоритма выхода из ситуации продолжался, и вот свершилось.

— Ни в Новосибирской области, ни в России в целом нет примера, чтобы дом с бюджетом более полумиллиарда рублей и дефицитом в 300 миллионов рублей был достроен, — подчеркивает председатель правления ЖСК Анатолий Соколов. — Поймите, это было нелегко! Дольщики вносили дополнительные средства, доплачивая по семь тысяч рублей за квадратный метр, снимали квартиры, скитались по чужим углам. Некоторых инвесторов сегодня уже нет в живых. Своих квартир не дождались 16 человек.

По плану новый застройщик должен был сдать дом во втором квартале 2017 года, однако задача была выполнена раньше. Какие механизмы помогли завершить многолетнюю эпопею?



— Дом достраивался по ранее действовавшему областному закону № 108, согласно которому за достройку проблемных объектов компаниям выдавали земельные участки, — пояснил председатель совета директоров группы компаний «Стрижи» Илья Поляков. — В связи с изменением федерального законодательства земля теперь предоставляется в аренду застройщику, который отдает часть площадей обманутым дольщикам под расселение. Это тоже один из механизмов решения проблем, связанных с долгостроями.

Выход искали все вместе.

Ввод проблемного дома в эксплуатацию — результат большой совместной работы представителей власти, бизнеса и самих обманутых дольщиков. Господдержка из консолидированного регионального бюджета, софинансирование участников ЖСК на общую сумму 333 миллиона 754 тысячи рублей — все это позволило восстановить права 270 инвесторов.



— Для скорейшего ввода дома осуществлялся широкий спектр мер поддержки. Это уменьшение арендной платы за землю, подключение коммуникаций, финансовая помощь для проведения благоустройства, социальная поддержка семей. 79 семей из этого дома получили меры поддержки, — отметил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.



Глава региона подчеркнул: комплекс мер, который сложился в области для ввода в эксплуатацию домов-долгостроев, позволяет уверенно идти по пути решения проблемы обманутых дольщиков.

В целом по итогам 2016 года планируется ввести в эксплуатацию 18 проблемных объектов.

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2013 год: ул. Пархоменко, 104 (153 дольщика)

Чтобы закончить многоэтажку, которую компания «СУМет» начала возводить еще в 2002 году, пришлось решать серьезные проблемы юридического характера. Для этого был организован ЖСК «Малина-2», взявший на себя заботу о дальнейшей судьбе долгостроя.



Многоквартирник был одним из самых сложных объектов: денег не хватало, возникали разногласия между участниками строительства и ЖСК.



Наконец объем средств, необходимых для завершения дома, был определен. Специалисты минстроя озвучили сметную стоимость и размеры финансирования. 18 инвесторам, подтвердившим свое право на господдержку, областные власти выделили 3,337 миллиона рублей. Работы по фасаду и кровле возобновились. Вопросы, связанные с подключением коммуникаций, были решены. В 2013 году дом введен в эксплуатацию.



2014 год: ул. Танкистов, 4 (152 дольщика)

Ситуация со строительством этого многоквартирника, начатым компанией «Альянс-Строй», усугублялась тем, что по соседству находился еще один проблемный объект — 16-этажка. В ее строительство дольщики вкладывали деньги по так называемым серым схемам. В 2011 году был создан ЖКС, но между участниками долевого строительства двух проблемных домов возникли разногласия, и стройка забуксовала.



Вопрос о завершении долгостроев рассматривался на совещании с участием министра регионального развития Российской Федерации Игоря Слюняева. Минстрой Новосибирской области проработал различные варианты завершения строительства, в том числе по улучшению экономической составляющей. Часть дольщиков получили из областного бюджета по 200 тысяч рублей.



В итоге недостающая проектная документация была сделана, дом оборудован лифтами, работы по внутренним инженерным сетям завершены. В 2014 году многоэтажка сдана в эксплуатацию.



2015 год: ул. Выборная, 91/2 и 91/3 (192 и 180 дольщиков соответственно)

Дома начали возводить в 2004 году. Когда грянул кризис, стройка застопорилась, в 2009-м была реанимирована.



Проблема завершения домов рассматривалась комплексно: была проведена работа по оздоровлению компании-застройщика, привлечению инвестора, дофинансированию со стороны дольщиков — членов ЖСК. Чтобы оживить стройплощадку, была введена процедура внешнего управления. Созданы жилищно-строительные кооперативы «Вместе-1» и «Вместе-2», каждый из которых дофинансировал работу по своему дому. По предварительным подсчетам, дефицит средств составлял 50 миллионов рублей. Власти региона оказали дольщикам поддержку: из областного бюджета было выделено 13 миллионов рублей на оплату технического присоединения многоэтажек к сетям теплоснабжения. 35 пострадавших инвесторов включены в списки на получение субсидий.

Хотя решения давались очень нелегко, инициативная группа дольщиков, добиваясь продолжения строительства, действовала сплоченно и единодушно. Люди стали новоселами в 2015 году.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 51 от 21 декабря 2016 года.