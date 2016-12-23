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07:49 (мск), источник: PROUFU.ru

Где в Уфе уберут снег 23 декабря?

В Уфе продолжается работа по уборке снега во дворах жилых домов, сообщает мэрия.

Источник: Proufu.ru

Так, в Кировском районе города сегодня пройдет уборка по следующим адресам: ул. Менделеева, 118/1; ул. Рабкоров, 5; ул. Заки Валиди, 45; ул. Менделеева, 9; ул. Цюрупы, 84; ул. Авроры, 15; ул. Мубарякова, 12; ул. Софьи Перовской, 15.

В Советском районе снег уберут во дворах следующих домов: П. Октября 24; Айская 54/1; Ленина 130; Ленина 63; Р. Зорге 14; Владивостокская 7/1; Казанская 12; Менделеева 152,150/2,150/3; Р. Зорге 32/3.

В Демском районе уборка снега пройдет в следующих домах: ул. Дагестанская, 31,27, ул. Минская, 58.

В Калининском районе снег уберут во дворах следующих домов: Коммунаров, 3, Черниковская, 75, Интернациональная, 93, 95, 95/1, Орджоникидзе, 18/1, 18/2, Вологодская, 23, 21/1, Кольцевая, 198, Высоковольтная, 16,20, Ферина, 1,1/1,1а, 20,22, Нежинская, 37,39.

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