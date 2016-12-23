Трудности перевода мешают казахстанским предпринимателям увеличить экспорт в Китай

Продажи казахстанских товаров в Китае увеличились бы в разы, если бы производители делали на упаковках маркировку с переводом на китайский, передаёт МИА «Казинформ».

В марте 2016 казахстанские предприниматели открыли в Китае магазин товаров из РК. В магазине продаются продукты питания, посуда, одежда, предметы народно-прикладного и ювелирного искусства, казахстанские сувениры и другие изделия, импортируемые из Казахстана.

«Спрос на казахстанские продукты питания здесь очень высокий. Большая часть покупателей — это местные казахи. Хотелось бы отметить, что продажу казахстанских продовольственных товаров в Китае затрудняет отсутствие на многих из них маркировки (наименование, состав, срок годности) на китайском языке», — рассказала продавец магазина Гульжан Ментайкызы.