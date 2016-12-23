Трудности перевода мешают казахстанским предпринимателям увеличить экспорт в Китай
Среди живущих в Китае казахов спрос на продукцию из РК очень большой. Но продажи тормозит отсутствие маркировки на китайском.
Среди живущих в Китае казахов спрос на продукцию из РК очень большой. Но продажи тормозит отсутствие маркировки на китайском.
Продажи казахстанских товаров в Китае увеличились бы в разы, если бы производители делали на упаковках маркировку с переводом на китайский, передаёт МИА «Казинформ».
В марте 2016 казахстанские предприниматели открыли в Китае магазин товаров из РК. В магазине продаются продукты питания, посуда, одежда, предметы
«Спрос на казахстанские продукты питания здесь очень высокий. Большая часть покупателей — это местные казахи. Хотелось бы отметить, что продажу казахстанских продовольственных товаров в Китае затрудняет отсутствие на многих из них маркировки (наименование, состав, срок годности) на китайском языке», — рассказала продавец магазина Гульжан Ментайкызы.
По её словам, турецкие производители маркируют свою продукцию на заводе сразу на нескольких языках, в том числе китайском.
«Поэтому здесь мы можем спокойно продавать турецкие конфеты, макароны и другие изделия. Казахстанскую продукцию, где отсутствует китайская маркировка, как например, кондитерские изделия компании “Рахат”, мы сдаём в соответствующие компании, которые через некоторое время возвращают её нам с наклейками перевода маркировки на китайский язык. Это не только затратно, но и отнимает много времени, когда прилавки пустуют, снижает объёмы перевозимых через границу товаров. Импорт в Китай продуктов из Казахстана представителями малого и среднего бизнеса был бы намного легче, если б заводы просто добавили в маркировку продуктов текст на китайском языке», — сказала Ментайкызы.
Она поздравила всех казахстанцев с 25-летием Независимости, пожелала мирного неба над головой и крепкого здоровья Президенту Нурсултану Назарбаеву.