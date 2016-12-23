Мэрия Омска потратила на помощь бедным горожанам 13 миллионов

За 11 месяцев 2016 года более 8265 жителей Омска и Омской области, которые попали в трудную жизненную ситуацию, получили в городском Центре социальной поддержки населения помощь на общую сумму более 13 миллионов рублей.

Оказание такой адресной материальной помощи жителям региона, находящимся в сложной жизненной ситуации — один из приоритетов социальной политики администрации города Омска.

Пресс-служба департамента общественных отношений и социальной политики:

— В основном за материальной помощью обращались и получили представители таких социальных групп, как малообеспеченные граждане, многодетные и неполные семьи, пострадавшие от пожара, инвалиды, пенсионеры, лица без определенного места жительства, освободившиеся из мест лишения свободы. Им были предоставлены одежда, обувь, мебель, бытовая техника, продукты питания, строительные материалы, моющие средства, канцелярские товары, игрушки.

Как сообщили в департаменте, всего нуждающимся было передано 75,5 тысяч предметов первой необходимости на сумму более 13,3 миллионов рублей.

Центр социальной поддержки в честь праздничных мероприятий и памятных дат провел более 23 благотворительных акций. Адресную материальную помощь получили 1.694 человека на общую сумму 1,1 миллион рублей.

Елена Дзюба, директор городского Центра социальной поддержки:

— Важным направлением деятельности городского Центра социальной поддержки населения является взаимодействие с организациями и предпринимателями города Омска, а также с простыми гражданами по сбору вещей, продуктов, предметов первой необходимости. Специалистами Центра проводились встречи с руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями, направлялись обращения в организации с просьбой оказать материальную помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В средствах массовой информации размещаются сведения о работе Центра и возможности омичей помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке. Горожане и предпринимательские структуры в большей части положительно откликаются на обращения Центра. Так, за одиннадцать месяцев 2016 года организации и предприниматели оказали различную благотворительную помощь на сумму 12,6 миллионов рублей. Всего за данный период Центром собрано 81,4 тысяч единиц вещей и предметов первой необходимости на сумму 15,1 миллионов рублей.

Попавшие в сложную жизненную ситуацию могут обратиться в городской Центр социальной поддержки по адресам:

ул. Богдана Хмельницкого, д. 132, телефон: 36−48−23; проспект Мира, д. 35-Б, телефон: 22−18−40.