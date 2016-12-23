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07:32 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

ОПФР Башкирии озвучил график доставки пенсионерам выплаты в 5 000 рублей Почтой России

По данным Отделения Пенсионного фонда России по Республике Башкортостан, в республике более 500 тысяч пенсионеров получают пенсии через Почту России. Еще 659 тысяч пенсионеров получают пенсии через кредитные организации.

Источник: РИА "Новости"

Вторая категория получит единовременную денежную выплату в 5000 рублей на свои банковские счета 12 января 2017 года.

А тем получателям, у которых дата доставки пенсии на дом — с 13 по 23 января, почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь.

Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата 5000 рублей будет произведена с 24 по 28 января 2017 года также с доставкой на дом, о чем пенсионеры были проинформированы через квитанции к поручениям при доставке пенсии в декабре.

Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении либо в участке доставки по 28 января или почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль.

При возникновении вопросов пенсионеры могут обращаться по телефону в свое отделение почтовой связи либо в участок доставки пенсии. Узнать контакты своего отделения можно на официальном сайте Почты России www.pochta.ru/offices.

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