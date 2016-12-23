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08:05 (мск), источник: ИА REGNUM

В Братске программа переселения из аварийного жилья — под угрозой срыва

До 1 сентября 2017 года в городе необходимо расселить 132,2 тыс. кв. метров аварийных жилых помещений, в которых проживают 8,4 тыс. человек. Из них на сегодняшний день расселено лишь 10%

Источник: Reuters

Проблема переселения жителей города Братска Иркутской области из аварийного жилья существует уже не первый день. И сейчас, по оценкам специалистов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, реализация программы в Братске находится под угрозой срыва.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, в связи со сложившейся ситуацией управление по связям с общественностью государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства обнародовало официальное разъяснение.

В нем говорится, что в 2013 — 2016 годах Иркутской области для реализации программы переселения предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда в объеме свыше 6,6 млрд рублей. Из этих денег городу Братску досталось 2,5 млрд рублей (38% от общего объема средств). При этом средства перечислялись напрямую в бюджет города, «что исключило возможные задержки в получении финансовой поддержки».

Мероприятия третьего и четвертого этапов программы переселения в Братске, по оценкам специалистов Фонда, осуществляются «крайне низкими темпами». До 1 сентября 2017 года в городе необходимо расселить 132,2 тыс. кв. метров аварийных жилых помещений, в которых проживают 8,4 тыс. человек. Из них расселено лишь 13,1 тыс. кв. метров аварийного жилья, в котором проживали 0,5 тыс. человек. Это 10% подлежащей расселению аварийной жилой площади.

«Фонд неоднократно рекомендовал администрации города принять исчерпывающие меры для исправления ситуации, однако результаты мониторинга свидетельствуют о неэффективности предпринимаемых действий, вследствие чего под угрозой срыва находится вся программа переселения, подлежащая завершению в срок до 1 сентября 2017 года, а также выполнение целевых показателей реализации программы переселения, утвержденных распоряжением правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года № 1743-р», — говорится в сообщении Фонда.

Согласно выводам специалистов, администрация города затянула сроки проведения конкурсных мероприятий. В результате до сих пор не заключены муниципальные контракты для расселения 22,5% аварийных жилых помещений в рамках третьего этапа программы переселения. В рамках четвертого этапа заключены контракты только для расселения 29,5% жилых помещений.

9 декабря текущего года состоялось заседание оперативного штаба по ликвидации аварийного жилищного фонда Иркутской области. Мэр Братска Сергей Серебренников на нем не присутствовал. Каких-либо документов, связанных с продлением срока реализации программы переселения, от администрации города в Фонд не поступало.

В управлении по связям с общественностью ГК ФСР ЖКХ отметили, что ходатайствовать об изменении каких-либо параметров программы переселения в отдельном муниципальном образовании, в том числе и сроков ее реализации, имеют право только органы власти субъекта РФ. То есть в данном случае это администрация Иркутской области.

Фонд направил обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку соблюдения требований законодательства при реализации программы переселения в городе Братске.

Добавим, губернатор Иркутской области Сергей Левченко ранее сделал заявление, что в Братске наблюдается «слабая управляемость в решении вопроса переселения из аварийного жилья».

По словам главы региона, он неоднократно вел заседания правительства, на которых обсуждался этот вопрос. Однако главы муниципалитета на них не было. Как сообщили ИА REGNUM в облправительстве, на сегодняшней день почти треть всего аварийного фонда Иркутской области приходится на город Братск.

Губернатор подчеркнул, что сейчас Братск — практически единственный муниципалитет, который «проваливает по Иркутской области эту программу». Он попросил областную прокуратуру, чтобы она «подключилась к проведению проверки». «Те аргументы, которые в течение всего этого года приводило руководство муниципалитета, комментируя, почему программа не выполняется в Братске, они, мягко говоря, были не состоятельными», — подытожил Левченко.

Напомним, 21 декабря мэр Братска Сергей Серебренников направил губернатору Иркутской области письмо с просьбой о содействии в переносе сроков исполнения этапа программы переселения горожан из аварийного жилья 2015−2016 гг. на 1 апреля 2017 года.

В горадминистрации ИА REGNUM сообщили, что только до 31 декабря текущего года должны быть переселены 2581 человек из 1119 жилых помещений общей площадью 40,4 тыс. м2. За просрочку обязательств по переселению установлены штрафные санкции в размере 5000 рублей за каждое жилое помещение за каждый день просрочки.

«В настоящее время в силу объективных причин потребовалось дополнительное время для решения всех организационных вопросов, финансового обеспечения программы переселения, разработки и прохождения экспертизы новых проектов, соответствующих градостроительным требованиям и выявления экономически обоснованного желания застройщиков принимать участие в аукционах, введения механизмов приобретения жилых помещений на вторичном рынке и выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения. На практике из 40,4 тыс. кв. м жилья 626 жилых помещений общей площадью 21 тыс. м2 возможно достроить или приобрести не раньше чем до 15.03.2017 года. Завершение этапа программы 2015−2016 года возможно не раньше чем 01.04.2017 года», — говорится в письме.

Справка: город Братск расположен на северо-западе Иркутской области в центральной части Ангарского кряжа, на берегу Братского водохранилища. Расстояние до областного центра по железной дороге составляет 983 км, по автомобильной дороге — 618 км, воздушным транспортом — 490 км. Численность постоянного населения Братска — более 236 тысяч человек, средний возраст жителей города — 47 лет, дети в возрасте до 17 лет составляют около 20%. Площадь муниципального образования составляет 42,8 тыс. га. В состав территории города входят двенадцать территориально обособленных жилых районов: Бикей, Гидростроитель, Осиновка, Падун, Порожский, Сосновый, Стениха, Сухой, Центральный, Чекановский, Энергетик, Южный Падун.

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