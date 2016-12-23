МЧС выделят средства на капремонт с модернизацией вертолета Ми-17
Деньги будут выделены для государственного авиационного
Деньги будут выделены для государственного авиационного
23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерству по чрезвычайным ситуациям будет выделено Br394 047,62 на оплату работ по капитальному ремонту с модернизацией вертолета Ми-17 в конфигурацию вертолета Ми-8МТВ-1. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 20 декабря 2016 года № 1056. Соответствующий документ опубликован сегодня на Национальном правовом
Деньги будут выделены для государственного авиационного
Постановление вступает в силу со дня его принятия.