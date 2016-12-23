Расходы на медпомощь увеличат
Бюджет территориального фонда медстрахования вырастет в следующем году.
Бюджет территориального фонда медстрахования вырастет в следующем году.
Его доходная часть составит 35,2 млрд рублей, что на 2,8% больше по сравнению с 2016 годом, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Рост стал возможен за счет федеральной субвенции, которая была увеличена на 1,1 млрд, а также благодаря средств областного бюджета.
«Полученные фондом средства в полном объёме будут направлены на выполнение территориальной программы обязательного медстрахования. При этом подушевой норматив финансирования ОМС на каждое застрахованное лицо в 2017 году составит 9646,5 рублей, что на 2,8% больше норматива, установленного на 2016 год», — пояснили в
За счет денег из бюджета ТФОМС также, в частности, планируют укрепить