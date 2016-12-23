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09:06 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Расходы на медпомощь увеличат

Бюджет территориального фонда медстрахования вырастет в следующем году.

Источник: РИА "Новости"

Его доходная часть составит 35,2 млрд рублей, что на 2,8% больше по сравнению с 2016 годом, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Рост стал возможен за счет федеральной субвенции, которая была увеличена на 1,1 млрд, а также благодаря средств областного бюджета.

«Полученные фондом средства в полном объёме будут направлены на выполнение территориальной программы обязательного медстрахования. При этом подушевой норматив финансирования ОМС на каждое застрахованное лицо в 2017 году составит 9646,5 рублей, что на 2,8% больше норматива, установленного на 2016 год», — пояснили в пресс-службе ТФОМС Челябинской области.

За счет денег из бюджета ТФОМС также, в частности, планируют укрепить материально-техническую базу медучреждений.

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