В январе омские пенсионеры получат по пять тысяч рублей

«Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом — с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата 5000 рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017 года также с доставкой на дом. Таким пенсионерам информация о дополнительной дате в январе для осуществления единовременной выплаты будет сообщена при доставке пенсии за декабрь 2016 года», — отмечает пресс-служба областного правительства.

Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике уведомление. С его помощью пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января или почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль.

При возникновении вопросов клиенты могут обращаться по телефону в свое почтовое отделение, сообщив свои контактные данные и адрес проживания.