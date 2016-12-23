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08:54 (мск), источник: СуперОмск

В январе омские пенсионеры получат по пять тысяч рублей

В январе 2017 года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, Почта России организует доставку единовременной выплаты в размере 5000 рублей. Доплату получат 236 тысяч пенсионеров. Доставка единовременной выплаты будет осуществляться с 13 по 28 января 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

«Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом — с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата 5000 рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017 года также с доставкой на дом. Таким пенсионерам информация о дополнительной дате в январе для осуществления единовременной выплаты будет сообщена при доставке пенсии за декабрь 2016 года», — отмечает пресс-служба областного правительства.

Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике уведомление. С его помощью пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января или почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль.

При возникновении вопросов клиенты могут обращаться по телефону в свое почтовое отделение, сообщив свои контактные данные и адрес проживания.

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