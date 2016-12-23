Дальспецстрой остался без головной компании

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил об упразднении агентства «Спецстрой России». Как отметил министр, вместо этой структуры созданы восемь ФГУПов, которые в дальнейшем будут строить только специальные объекты военного ведомства. В пресс-службе ФГУП «ГУСС “Дальспецстрой” при Спецстрое России» корреспонденту «Губернии» сообщили, что о ликвидации дальневосточного филиала речи пока не идет и компания продолжит выполнять свои обязательства.

Ранее стало известно, что в правительстве ведется подготовка к ликвидации Спецстроя, который показал свою неэффективность и дискредитировал себя большим количеством уголовных дел, связанных с коррупцией.

О закрытии Спецстроя было заявлено накануне на итоговой коллегии министерства обороны РФ.

«Спецстрой России упраздняется, вместо него созданы восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов Минобороны», — приводитТАСС слова Сергея Шойгу.

На работе дальневосточного подразделения Спецстроя, по словам его представителя Валерии Тихомировой, эти изменения пока не отразились.