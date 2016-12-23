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11:07 (мск), источник: Губерния онлайн

Дальспецстрой остался без головной компании

Министр обороны объявил об упразднении Спецстроя России.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил об упразднении агентства «Спецстрой России». Как отметил министр, вместо этой структуры созданы восемь ФГУПов, которые в дальнейшем будут строить только специальные объекты военного ведомства. В пресс-службе ФГУП «ГУСС “Дальспецстрой” при Спецстрое России» корреспонденту «Губернии» сообщили, что о ликвидации дальневосточного филиала речи пока не идет и компания продолжит выполнять свои обязательства.

Ранее стало известно, что в правительстве ведется подготовка к ликвидации Спецстроя, который показал свою неэффективность и дискредитировал себя большим количеством уголовных дел, связанных с коррупцией.

О закрытии Спецстроя было заявлено накануне на итоговой коллегии министерства обороны РФ.

«Спецстрой России упраздняется, вместо него созданы восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов Минобороны», — приводитТАСС слова Сергея Шойгу.

На работе дальневосточного подразделения Спецстроя, по словам его представителя Валерии Тихомировой, эти изменения пока не отразились.

«Мы продолжаем работать, выполнять поставленные задачи. Каких-то официальных заявлений о том, что мы прекращаем работу, нет, прокомментировала начальник отдела по связям с общественностью Дальспецстроя Валерия Тихомирова. — Мы продолжаем работать по тем контрактам, которые у нас есть. Так, с привлечением средств дольщиков сейчас строим девять жилых домов и работы не приостанавливаем».

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