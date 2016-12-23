Дальспецстрой остался без головной компании
Министр обороны объявил об упразднении Спецстроя России.
Министр обороны объявил об упразднении Спецстроя России.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил об упразднении агентства «Спецстрой России». Как отметил министр, вместо этой структуры созданы восемь ФГУПов, которые в дальнейшем будут строить только специальные объекты военного ведомства. В
Ранее стало известно, что в правительстве ведется подготовка к ликвидации Спецстроя, который показал свою неэффективность и дискредитировал себя большим количеством уголовных дел, связанных с коррупцией.
О закрытии Спецстроя было заявлено накануне на итоговой коллегии министерства обороны РФ.
«Спецстрой России упраздняется, вместо него созданы восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов Минобороны», — приводитТАСС слова Сергея Шойгу.
На работе дальневосточного подразделения Спецстроя, по словам его представителя Валерии Тихомировой, эти изменения пока не отразились.
«Мы продолжаем работать, выполнять поставленные задачи.