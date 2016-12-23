Новосибирцы просят УФАС проверить обоснованность роста тарифов на ЖКУ

«Мы дополнительно обратились в УФАС с предложением дать правовую оценку попыткам компенсировать потери ресурсоснабжающих организаций в условиях экономии потребителями тепла и воды именно за счет роста тарифов. В перспективе, несмотря на, якобы, окончательное решение исполнительной власти региона об увеличении тарифной нагрузки на население и предприятия, ОНФ планирует добиваться его пересмотра», — отметил Соколов.

Эксперты Народного фронта пришли к выводу, что увеличением тарифов регулятор пытается не только изыскать резервы для модернизации сетевого хозяйства, но и компенсировать потери ресурсоснабжающих организаций, которые возникают из-за экономии потребителями тепла и воды. По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ Сергея Соколова, чиновники вначале много говорили об энергоэффективности, заставляли население и бизнес устанавливать счетчики на воду и тепло. А теперь увеличивают финансовую нагрузку на весь регион из-за слишком экономных потребителей.

Тем временем, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий принял окончательное решение и подписал постановление, которым утвердил предложенные ранее параметры роста. В соответствии с документом, увеличение на 14,9% для Новосибирска — это средний показатель: холодная вода подорожает на 20%, водоотведение — на 20,1%. По остальным муниципальным образованиям увеличение разное. Например, тариф на холодную воду в Болотном увеличится сразу на 55%. В настоящий момент постановление о повышении тарифов уже подписано.

Ранее на площадке ОНФ прошло обсуждение предстоящих изменений, но как пояснили ИА REGNUM в новосибирском отделении Фронта, ответов на вопросы, почему рост финансовой нагрузки должен ложиться именно на население, активисты не услышали, также как и предложений.

Проверкой обоснованности решения чиновников сейчас занимается и прокуратура Новосибирской области. Результаты своей проверки ведомство пообещало обнародовать после новогодних праздников.

А пока население Новосибирска готовится к запланированному на завтра, 24 декабря, митингу против резкого роста тарифов. Среди организаторов и участников акции протеста не только рядовые граждане, но и депутаты, известные представители общественности и политические деятели.

Депутат горсовета Новосибирска Вячеслав Илюхин считает логичным, что сейчас, когда нет повышения пенсий, заработная плата не повышается, а цены на все растут, рост тарифов ЖКХ привел к протесту со стороны новосибирцев.

«Здесь нет никакого популизма: почему людей в этой ситуации сделали крайними? У нас что, такой высокий уровень доходов населения, что можно «ужаться»? (…) У «Сибэко» за 2015 год прибыль составила один миллиард рублей, при этом у предприятия еще три миллиарда неизрасходованной прибыли. Пусть «Сибэко» тратит на ремонт сетей свою прибыль. Конечно, они имеют право ее ни на что не тратить. Но тогда тарифный регулятор имеет право не утверждать столь высокие тарифы. И именно «Сибэко» и другие монополисты должны нести ответственность за восстановление сетей. То, что износ составляет 70%, я слышу уже 12 лет, и ничего не меняется в лучшую сторону. Когда-то же должен быть предел. Должна быть подсчитана общая стоимость ремонта, ее как-то нужно разбить в бюджете. Не справляемся сами, значит, нужно обратиться в федеральное правительство. Никто же этого не делает. Мы просто повышаем тарифы без гарантии, что станет лучше. Ведь никто гарантий не дает, только говорят, что у «Сибэко» есть инвестиционная программа. Но она должна быть такая же, как у «Горводоканала». Мы имеем право ее составлять, у «Сибэко» есть муниципальные сети. И эта программа также должна утверждаться на сессии горсовета, за нее так же надо спрашивать, как мы спрашиваем с «Горводоканала», — подчеркивает Вячеслав Илюхин.

Отметим, что с 1 июля 2017 года услуги ЖКХ в Новосибирске в среднем подорожают на 15%, в Бердске, Оби и Краснообске — на 4%, а водоснабжение в Бердске — на 6,2%. В Искитиме тарифы вырастут в среднем на 8%, в Кольцово — на 15%. Что касается районов области, то удорожание тарифов будет более щадящим, чем в в городе Новосибирске. Так, в Багане — 6,4%, Барабинске — 4%, Венгерово — 10,3%, Карасуке — 12,7%, Кочках — 12%, Краснозерском — 12%, Кыштовке — 4%, Тогучине — 11%, Чанах — 10%. В других районах максимальное повышение составит 15%.