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08:48 (мск), источник: Om1.ru

Из Москвы в Омскую область поступит 354 млн рублей на ЖКХ

Средства будут направлены на создание комфортной городской среды и обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг.

В 2017 году Минстрой РФ будет распределять между субъектами 20 млрд рублей на программы благоустройства городов в рамках приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда». Учитываются такие параметры, как численность населения, уровень расчетной бюджетной обеспеченности, число многоквартирных домов, включенных в программу капремонта, наличие в области моногородов.

В результате 354,8 млн рублей получит Омская область, сообщили в региональном министерстве строительства. Доля софинансирования из облбюджета составит 21%, или 94,3 млн рублей. Итого на проект будет направлено 449,1 млн рублей.

Пресс-служба министерства строительства и ЖКК Омской области:

— В настоящее время проект постановления проходит процедуру согласования в федеральных органах исполнительной власти. Утверждение правил предоставления и распределения федеральной субсидии планируется в январе 2017 года. Согласно данным правилам, до 1 марта должны быть заключены соглашения о предоставлении субсидии, а до 1 апреля 2017 года субъекты РФ, в том числе, и Омская область, получат денежные средства.

Добавим, по данным федерального Минстроя, до конца 2017 года будет утвержден перечень первоочередных мероприятий по благоустройству, где особое внимание будет уделено соблюдению требований по доступности среды для маломобильных групп населения. А чтобы «избежать формирования однородной и стандартизированной городской среды», ведомство намерено поддерживать проекты, инициированные на местах, запустить конкурс на лучшие городские практики.

Андрей Чибис, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ:

 — Мы планируем разработать системные изменения к подходам благоустройства и городской среды. Минстрой России инициирует соответствующие изменения в Градостроительный Кодекс, будут выработаны стандарты развития российских городов разных типов. Они определят логику модернизации и благоустройства муниципалитетов, при этом сохраняя самобытность и культурные традиции регионов.

Что касается сферы ЖКХ, Минстрой России продолжит привлекать в нее инвестиции, добиваться прозрачности. Для этого инвесторам предложат налоговые льготы и новые меры господдержки, а среди региональных властей введут систему показателей эффективности.

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