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10:32 (мск), источник: АиФ Казань

Вкладчики Татфондбанка получат деньги на три дня раньше

26 декабря начнутся выплаты возмещения вкладчикам ТФБ через банки-агенты.

Источник: Аргументы и факты

Вкладчики Татфондбанка смогут получить деньги не с 29 декабря, а с 26, сообщается на сайте ТФБ.

26 декабря вкладчики уже могут обратиться за возмещением к одному из пяти банков-агентов — это ПАО «Сбербанк», ВТБ 24 (ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «АК БАРС» БАНК. Для получения возмещения вкладчику нужно будет предоставить паспорт, а также заявление, заполненное в подразделении банка-агента.

Информация о распределении вкладчиков по конкретным банкам-агентам, месте и сроках приема заявлений о получении возмещения будет размещена на сайте АСВ до 23 декабря 2016 года.

Общую информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить по телефону (8−800−200−08−05), а также на сайте Агентства страхования вкладов в разделе «Страхование вкладов».

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