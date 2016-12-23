Вкладчики Татфондбанка получат деньги на три дня раньше

Вкладчики Татфондбанка смогут получить деньги не с 29 декабря, а с 26, сообщается на сайте ТФБ.

26 декабря вкладчики уже могут обратиться за возмещением к одному из пяти банков-агентов — это ПАО «Сбербанк», ВТБ 24 (ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «АК БАРС» БАНК. Для получения возмещения вкладчику нужно будет предоставить паспорт, а также заявление, заполненное в подразделении банка-агента.

Информация о распределении вкладчиков по конкретным банкам-агентам, месте и сроках приема заявлений о получении возмещения будет размещена на сайте АСВ до 23 декабря 2016 года.

Общую информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить по телефону (8−800−200−08−05), а также на сайте Агентства страхования вкладов в разделе «Страхование вкладов».