Вкладчики Татфондбанка получат деньги на три дня раньше
26 декабря начнутся выплаты возмещения вкладчикам ТФБ через
26 декабря начнутся выплаты возмещения вкладчикам ТФБ через
Вкладчики Татфондбанка смогут получить деньги не с 29 декабря, а с 26, сообщается на сайте ТФБ.
26 декабря вкладчики уже могут обратиться за возмещением к одному из пяти
Информация о распределении вкладчиков по конкретным
Общую информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить по телефону (8−800−200−08−05), а также на сайте Агентства страхования вкладов в разделе «Страхование вкладов».