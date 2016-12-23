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10:07 (мск), источник: Tengrinews

Тенге укрепился до рекордных значений с мая 2016 года

На торгах курс составил 328,18 тенге за доллар.

Источник: Tengrinews

Курс нацвалюты продолжил укрепляться по итогам утренних торгов на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz. На торгах курс составил 328,18 тенге за доллар.

Напомним, по итогам предыдущей сессии курс нацвалюты составил 331,74 тенге. Первая сделка утренних торгов 23 декабря прошла по цене в 332,75 тенге. Это и стало максимальной стоимостью. Минимальная цена составила 325,49 тенге. Объем торгов достиг 190,6 миллиона долларов.

По данным Kurs.kz, курс нацвалюты в обменниках составил 328,5−333 тенге.

Напомним, 13 мая 2016 года курс нацвалюты достиг уровня в 329 тенге за доллар, затем он укрепился до 327 тенге, но позже начал слабеть.

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