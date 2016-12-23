Тенге укрепился до рекордных значений с мая 2016 года

Курс нацвалюты продолжил укрепляться по итогам утренних торгов на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz. На торгах курс составил 328,18 тенге за доллар.

Напомним, по итогам предыдущей сессии курс нацвалюты составил 331,74 тенге. Первая сделка утренних торгов 23 декабря прошла по цене в 332,75 тенге. Это и стало максимальной стоимостью. Минимальная цена составила 325,49 тенге. Объем торгов достиг 190,6 миллиона долларов.

По данным Kurs.kz, курс нацвалюты в обменниках составил 328,5−333 тенге.

Напомним, 13 мая 2016 года курс нацвалюты достиг уровня в 329 тенге за доллар, затем он укрепился до 327 тенге, но позже начал слабеть.