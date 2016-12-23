Нацбанк сообщил о проверке правоохранительных органов в ЕНПФ
Регулятор подчеркивает, что проверка касается операций с собственными активами фонда, а не пенсионными накоплениями.
Регулятор подчеркивает, что проверка касается операций с собственными активами фонда, а не пенсионными накоплениями.
АСТАНА, 23 дек — Sputnik. В АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) со среды, 21 декабря проводится проверка деятельности фонда, сообщила
«С 21 декабря 2016 года проводится проверка деятельности Акционерного общества “Единый накопительный пенсионный фонд” с участием Национального Банка Республики Казахстан», — отмечается в
В нем подчеркивается, что проверка осуществляется по операциям, совершенным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов, которые формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО «ЕНПФ» самостоятельно.
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«Национальный банк не вправе комментировать действия правоохранительных органов. Правовая оценка ситуации будет дана по окончании проверки и вынесения соответствующих процессуальных решений», — говорится в сообщении.
По итогам 11 месяцев 2016 года доходность пенсионных активов составила 8,15% при уровне инфляции в этот период в размере 7,5%, что обеспечивает полную защиту пенсионных накоплений от инфляции, указывается в
«ЕНПФ, комментируя информацию по поводу приобретения облигаций ТОО “Бузгул Аурум” за счет пенсионных активов, официально заявляет, что в инвестиционном портфеле пенсионных активов нет указанных ценных бумаг. Инвестирование пенсионных активов осуществляется Национальным Банком в соответствии с перечнем финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, утвержденного Правительством Республики Казахстан, и лимитов инвестирования в соответствии с Декларацией», — говорилось в сообщении фонда.
Управление пенсионными активами АО «ЕНПФ» осуществляет Национальный банк совместно с Советом по управлению пенсионными активами при президенте Казахстана. С 1 января 2016 года, согласно указу президента, функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом, который возглавляет глава государства.