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10:04 (мск), источник: Sputniknews.kz

Нацбанк сообщил о проверке правоохранительных органов в ЕНПФ

Регулятор подчеркивает, что проверка касается операций с собственными активами фонда, а не пенсионными накоплениями.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 дек — Sputnik. В АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) со среды, 21 декабря проводится проверка деятельности фонда, сообщила пресс-служба Национального банка, в доверительном управлении которого находится пакет акций ЕНПФ.

«С 21 декабря 2016 года проводится проверка деятельности Акционерного общества “Единый накопительный пенсионный фонд” с участием Национального Банка Республики Казахстан», — отмечается в пресс-релизе Нацбанка.

В нем подчеркивается, что проверка осуществляется по операциям, совершенным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов, которые формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО «ЕНПФ» самостоятельно.

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В пресс-релизе напоминается, что пенсионные накопления граждан отделены от баланса АО «ЕНПФ» и учитываются раздельно. Инвестирование пенсионных накоплений осуществляется Национальным банком исключительно по направлениям, одобренным Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан на 2016 год. При этом в 2016 году не предусматривается инвестирование пенсионных активов в финансовые инструменты частных компаний реального сектора экономики.

«Национальный банк не вправе комментировать действия правоохранительных органов. Правовая оценка ситуации будет дана по окончании проверки и вынесения соответствующих процессуальных решений», — говорится в сообщении.

По итогам 11 месяцев 2016 года доходность пенсионных активов составила 8,15% при уровне инфляции в этот период в размере 7,5%, что обеспечивает полную защиту пенсионных накоплений от инфляции, указывается в пресс-релизе Нацбанка. В четверг ЕНПФ прокомментировал сообщения СМИ о том, что в ходе начавшейся проверки выявлено хищение 5 миллиардов тенге путем их инвестирования в облигации ТОО «Бузгул Аурум».

«ЕНПФ, комментируя информацию по поводу приобретения облигаций ТОО “Бузгул Аурум” за счет пенсионных активов, официально заявляет, что в инвестиционном портфеле пенсионных активов нет указанных ценных бумаг. Инвестирование пенсионных активов осуществляется Национальным Банком в соответствии с перечнем финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, утвержденного Правительством Республики Казахстан, и лимитов инвестирования в соответствии с Декларацией», — говорилось в сообщении фонда.

Управление пенсионными активами АО «ЕНПФ» осуществляет Национальный банк совместно с Советом по управлению пенсионными активами при президенте Казахстана. С 1 января 2016 года, согласно указу президента, функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом, который возглавляет глава государства.

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