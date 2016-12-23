Вырастут зарплаты социальных работников из сел с первого января

До сих пор оклад соцработников со средним образованием составлял 2430 леев. Получать они станут на 470 леев больше. Прибавка для соцработников с высшим образованием составит 570 леев.

В молдавских селах — 1142 человека с такой специальностью. Они оказывают социальные услуги пожилым людям, участникам групп риска, жертвам насилия, и детям, оставшимся без присмотра родителей.