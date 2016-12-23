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09:05 (мск), источник: Publika.md

Вырастут зарплаты социальных работников из сел с первого января

Зарплаты социальных работников в селах с 1 января вырастут. Такой закон принял сегодня парламент.

Источник: Publika.md

До сих пор оклад соцработников со средним образованием составлял 2430 леев. Получать они станут на 470 леев больше. Прибавка для соцработников с высшим образованием составит 570 леев.

В молдавских селах — 1142 человека с такой специальностью. Они оказывают социальные услуги пожилым людям, участникам групп риска, жертвам насилия, и детям, оставшимся без присмотра родителей.

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