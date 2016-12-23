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10:55 (мск), источник: ТАСС

Систему туристской навигации внедрят в Новосибирской области к 2021 году

Единую унифицированную систему туристской навигации создают в России Росавтодор, Ростуризм и Российский топливный союз.

НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Унифицированную систему туристской навигации, создаваемую в регионах Ростуризмом и Роставтодором, внедрят в Новосибирской области к 2021 году. Об этом сообщила начальник управления маркетинга, внешнеэкономической деятельности и туризма Министерства экономического развития Новосибирской области Анастасия Ивашина.

«Сейчас установлено 104 указателя Единой унифицированной системы туристской навигации, по которым можно найти туристические объекты Новосибирска. Мы учли международные требования, по которым должны быть сделаны такие знаки. К 2021 году мы планируем внедрить данную систему навигации на всей территории области», — сказала Ивашина в ходе коллегии регионального Минэкономразвития.

Как ранее сообщал ТАСС, на развитие внутреннего и въездного туризма в Новосибирской области в 2016 году выделено 70 млн рублей. Эти средства пошли как на установку указателей, так и на разработку туристического портала области и размещение в новосибирском международном аэропорту Толмачево информационного киоска, предоставляющего информацию о достопримечательностях.

Единую унифицированную систему туристской навигации создают Росавтодор, Ростуризм и Российский топливный союз. Она включает, в частности, установку в регионах страны сети информационных щитов и указателей в едином стиле, информация о достопримечательностях на которых дублируется на русском и английском языках.

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