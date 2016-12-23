Генпрокуратура проверит информацию о подкупе чиновников фармкомпанией Teva

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«В связи с появлением в СМИ информации Минюста США по компании Teva министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручение обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой выяснить необходимые подробности по каналам международно-правового сотрудничества и провести соответствующее расследование», — заявил он.

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Салагай отметил, что со своей стороны Минздрав РФ окажет все необходимое содействие для совершения процессуальных действий. Ранее Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) сообщила, что Teva Pharmaceutical Industries выплатит $519 млн для урегулирования обвинений во взяточничестве. Взятки получали чиновники в России, Мексике и на Украине, с их помощью компания получала разрешения на продажу лекарств и выгодные заказы, сообщила SEC. Претензии к Teva были предъявлены в рамках закона США о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA). Teva выплатит SEC $236 млн незаконно полученной прибыли, еще $283 млн — штраф в рамках соглашения об урегулировании с Минюстом США.

В тексте иска SEC подробно описывает, как некий высокопоставленный российский чиновник, владелец дистрибуторской компании, помогал Teva организовать участие препарата от рассеянного склероза «Копаксон» в государственной программе закупки лекарств.

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Его фамилия в иске не названа, при этом сказано, что он занимал свой пост с 2003 года по март 2013 года и был зампредом комитета Совета Федерации. В марте 2013 года полномочия сенаторов сложили несколько человек, в том числе Борис Шпигель, основатель фармдистрибутора «Биотэк» (занимался упаковкой и распространением «Копаксона» в РФ). Дистрибутор, принадлежащий чиновнику, получал от Teva нерыночные скидки, которые менеджмент российской «дочки» израильской компании в ответ на недовольство сотрудников характеризовал как «плату за выстраивание отношений», сказано в иске.

При этом российский контрагент Teva ясно давал понять, что только партнерство с ним поможет поддержать цену и объем продаж «Копаксона» в рамках госпрограммы («Семь нозологий») на высоком уровне, говорится в иске.