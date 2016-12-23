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09:24 (мск), источник: Интерфакс

Генпрокуратура проверит информацию о подкупе чиновников фармкомпанией Teva

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU — Министерство здравоохранения обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой прояснить ситуацию с израильской фармацевтической компанией Teva, которая подозревается в подкупе чиновников в России, Мексике и на Украине, сообщил «Интерфаксу» в пятницу официальный представитель ведомства Олег Салагай.

Источник: Reuters

«В связи с появлением в СМИ информации Минюста США по компании Teva министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручение обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой выяснить необходимые подробности по каналам международно-правового сотрудничества и провести соответствующее расследование», — заявил он.

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Салагай отметил, что со своей стороны Минздрав РФ окажет все необходимое содействие для совершения процессуальных действий.

Ранее Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) сообщила, что Teva Pharmaceutical Industries выплатит $519 млн для урегулирования обвинений во взяточничестве. Взятки получали чиновники в России, Мексике и на Украине, с их помощью компания получала разрешения на продажу лекарств и выгодные заказы, сообщила SEC. Претензии к Teva были предъявлены в рамках закона США о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA).

Teva выплатит SEC $236 млн незаконно полученной прибыли, еще $283 млн — штраф в рамках соглашения об урегулировании с Минюстом США.

В тексте иска SEC подробно описывает, как некий высокопоставленный российский чиновник, владелец дистрибуторской компании, помогал Teva организовать участие препарата от рассеянного склероза «Копаксон» в государственной программе закупки лекарств.
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Его фамилия в иске не названа, при этом сказано, что он занимал свой пост с 2003 года по март 2013 года и был зампредом комитета Совета Федерации. В марте 2013 года полномочия сенаторов сложили несколько человек, в том числе Борис Шпигель, основатель фармдистрибутора «Биотэк» (занимался упаковкой и распространением «Копаксона» в РФ).

Дистрибутор, принадлежащий чиновнику, получал от Teva нерыночные скидки, которые менеджмент российской «дочки» израильской компании в ответ на недовольство сотрудников характеризовал как «плату за выстраивание отношений», сказано в иске.

При этом российский контрагент Teva ясно давал понять, что только партнерство с ним поможет поддержать цену и объем продаж «Копаксона» в рамках госпрограммы («Семь нозологий») на высоком уровне, говорится в иске.

Сотрудничество с Teva принесло российскому дистрибутору «Копаксона» прибыль $65 млн за период с октября 2010 г по декабрь 2012 г, без учета расходов на упаковку и распространение, пишет SEC. Teva прекратила отношения с дистрибутором в августе 2013 г.

Teva Pharmaceutical является одним из крупнейших в мире производителей препаратов-дженериков. У компании 67 производственных предприятий в 37 странах. Акции компании торгуются на Нью-йоркской фондовой бирже. В России Teva работает с 1995 года, имеет фармзавод в Ярославле. Деятельность компании сосредоточена в таких областях, как ЦНС, пульмонология, онкология, вирусные инфекции, кардиология и другие.

Комментарии
2
Владимир Белкин
Добиваться от Думы принятия Закона- отнятые деньги направлять на бесплатную электроэнергию народу (Чубайс требует плату, а это античубайсовщина) данного региона, для поднятия активности населения по выявлению -у кого ещё найти денежки. Будет соцсоревнование -кто больше найдет -тому отменить плату. И еще- совсем разорили дорожную науку и проектирование. 20% направить на дорожно-мостовую науку.
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Владимир Пацак
А кто в России верит в честное правительство если сам Медведев открыто берёт ВЗЯТКУ от мисельхоза Израиля в виде летающего дрона испанского производства стоимостью 57 тысяч долларов? Кто поверит, что патриарх кирилл попёрся в стан врагов англию и Не брал взятку щенками??
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