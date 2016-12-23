Два теплохода для Сахалинской области построят в Хабаровске

Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе рабочей встречи губернатора края Вячеслава Шпорта и главы Сахалинской области Олега Кожемяко. Финансирование заказа будет осуществляться через компанию «Сахалин лизинг флот».

«Речь идет о двух судах для обеспечения бесперебойного морского сообщения между Сахалином и Курильскими островами. В настоящее время загрузка Амурского и Хабаровского заводов составляет примерно 25%. Реализация нового проекта позволит существенно ее повысить. Кроме того, территориальная близость к заказчикам позволит проводить согласования и эксплуатационные испытания в очень короткие сроки», — рассказал Вячеслав Шпорт.