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09:30 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

РМК: на вакансии Томинского ГОКа претендуют семьсот человек

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 декабря, РИА ФедералПресс. «Русская медная компания» за год получила около семисот резюме от желающих получить работу на проектируемом Томинском ГОКе в Челябинской области. Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе РМК.

Как рассказала вице-президент РМК по социальной ответственности и кадровой политике Анна Шабанова, среди претендентов есть множество высококвалифицированных инженеров.

Сейчас вакансии обрабатывает HR-служба, однако собеседования начнутся только после формирования штатного расписания и запуска строительства.

Предполагается, что на ГОКе будет работать 1200 человек 125 специальностей. Это водители самосвалов и экскаваторов, машинисты буровых установок, слесари-ремонтники, механики, инженеры, операторы пульта управления, а также административный и вспомогательный персонал.

РМК обещает отдавать предпочтение жителям Томино, Коркино и Копейска, в том числе сотрудникам Коркинского угольного разреза.

Кроме того, компания намерена договориться о подготовке кадров с Коркинским горно-строительным техникумом.

«Таким образом, строительство ГОКа будет способствовать возрождению славы учебного заведения, которое всегда было известно как кузница кадров для горно-добывающей промышленности Урала», — сказала Шабанова. Средняя зарплата на комбинате должна превысить 40 тысяч рублей при средней по области в 27 тысяч.

Вдобавок РМК обещает бесплатные обеды, компенсацию проезда и жилье для вахтовиков. В Варненском районе, где расположен принадлежащий компании Михеевский ГОК, уже сейчас один из самых низких в регионе уровней безработицы.

«ФедералПресс напоминает, что Томинский ГОК планируется построить в Сосновском районе. В его состав войдут рудник и обогатительная фабрика.

ГОК будет ежегодно добывать 28 млн тонн медной руды и выпускать полмиллиона тонн концентрата.

Проектная документации уже прошла обязательную государственную экологическую экспертизу, а Минпромторг включил строительство комбината в стратегию развития цветной металлургии.

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