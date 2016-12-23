Коломойский назвал причину национализации Приватбанка
ПриватБанк был вынужден обратиться к Кабинету Министров с предложением о национализации «из-за клиентской паники».
ПриватБанк был вынужден обратиться к Кабинету Министров с предложением о национализации «из-за клиентской паники».
С соответствующим заявлением выступил бизнесмен Игорь Коломойский, передает УНИАН.
— Я считаю, что
По словам Коломойского, самое важное, что в результате принятого решения не пострадали клиенты банка.
— Как бы тяжело и обидно ни было, в течение всех переговоров мы помнили, что самое главное — это клиенты ПриватБанка.
Я надеюсь, что новый менеджмент не только достойно встретит в следующем году 25-летие банка, но и заложит основы для празднования его 50-летия, — подытожил бизнесмен.
Как сообщали ФАКТЫ, Александр Шлапак заявил, что Приватбанк работает в обычном режиме, платежи осуществляются без ограничений, а люди делают депозиты.