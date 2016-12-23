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09:37 (мск), источник: Ictv.ua

Коломойский назвал причину национализации Приватбанка

ПриватБанк был вынужден обратиться к Кабинету Министров с предложением о национализации «из-за клиентской паники».

С соответствующим заявлением выступил бизнесмен Игорь Коломойский, передает УНИАН.

— Я считаю, что премьер-министр (Владимир Гройсман. — Ред.) и его команда проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение, — говорится в заявлении бизнесмена.

По словам Коломойского, самое важное, что в результате принятого решения не пострадали клиенты банка.

— Как бы тяжело и обидно ни было, в течение всех переговоров мы помнили, что самое главное — это клиенты ПриватБанка.

Я надеюсь, что новый менеджмент не только достойно встретит в следующем году 25-летие банка, но и заложит основы для празднования его 50-летия, — подытожил бизнесмен.

Как сообщали ФАКТЫ, Александр Шлапак заявил, что Приватбанк работает в обычном режиме, платежи осуществляются без ограничений, а люди делают депозиты.

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