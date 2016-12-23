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11:09 (мск), источник: Югополис

Таджикистан отменил рейсы «Уральских авиалиний» из Краснодара

Министерство транспорта Таджикистана отменило рейсы российской авиакомпании «Уральские авиалинии» из четырех городов России в ответ на приостановку полетов «Сомон Эйр» в ряд российских регионов.

Источник: Югополис

Об этом журналистам федеральных СМИ 23 декабря рассказал начальник департамента гражданской авиации Минтранса Таджикистана Юсуф Рахмонов.

— Мы закрываем четыре рейса «Уральских авиалиний», которые летали в Душанбе из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска, — пояснил Рахмонов.

Решение о закрытии рейсов вступает в силу в 12.00 местного времени (10.00 по Москве) в пятницу, 23 декабря.

Ранее в российском Минтрансе сообщили, что так как Таджикистан не согласовал российскому авиаперевозчику «Ямал» полеты в страну из подмосковного аэропорта Жуковский, российская сторона в качестве ответной меры с 23 декабря приостанавливает полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы. Исключение составят Москва и Санкт-Петербург, в эти города Somon Air будет продолжать летать.

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