Шесть тысяч тонн угля выделили Вихоревке из аварийного запаса Иркутской области

Как сообщили в министерстве, теперь котельная обеспечена топливом примерно на 30 дней. Также был заключен договор на поставку 400 тонн угля для котельной «Водогрейная» с Велистовского угольного разреза. В начале дня 23 декабря запас угля на котельной составлял 650 тонн.

Утром в Вихоревке температура наружного воздуха была -28 градусов. В 6:00 температура теплоносителя котельной составила Т-76/56 градусов, электрокотельной — Т-68/52 градусов, работают все котлы. Продолжается подготовка к запуску резервной электрокотельной.