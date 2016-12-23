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09:52 (мск), источник: Baikal-info.ru

Шесть тысяч тонн угля выделили Вихоревке из аварийного запаса Иркутской области

Как 23 декабря 2016 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на врио заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Александра Барнакова, 15 вагонов с топливом, в которые погружена первая тысяча тонн, прибыли на железнодорожную станцию Вихоревка.

Источник: Reuters

Как сообщили в министерстве, теперь котельная обеспечена топливом примерно на 30 дней. Также был заключен договор на поставку 400 тонн угля для котельной «Водогрейная» с Велистовского угольного разреза. В начале дня 23 декабря запас угля на котельной составлял 650 тонн.

Утром в Вихоревке температура наружного воздуха была -28 градусов. В 6:00 температура теплоносителя котельной составила Т-76/56 градусов, электрокотельной — Т-68/52 градусов, работают все котлы. Продолжается подготовка к запуску резервной электрокотельной.

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