В Башкирии продлен срок предоставления компенсации на оплату капремонта

Компенсация выплачивается собственникам жилых помещений, проживающим одиноко или в семьях, состоящих только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста. Для лиц достигших возраста 70 лет, — в размере 50 процентов, для лиц, достигших возраста 80 лет, — в размере 100 процентов.

Компенсация назначается с месяца подачи заявления. Для ее оформления необходимо обратиться в Республиканский центр социальной поддержки населения по месту жительства. С учетом преклонного возраста граждан заявление могут подать их законные представители либо социальные работники.

Иные необходимые документы запрашиваются учреждениями социальной защиты населения самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Необходимые документы заявитель может представить самостоятельно только по личной инициативе, отметили в пресс-службе Правительства Башкортостана.

Для определения размера компенсации учитываются региональные стандарты нормативов жилой площади и минимальный размер взноса на капитальный ремонт. Так, размер компенсации будет рассчитываться исходя из минимального тарифа взноса на капитальный ремонт. Он составляет 5,20 рубля за квадратный метр при проживании в домах с этажностью до шести этажей включительно и 5,80 рубля за квадратный метр при проживании в домах свыше шести этажей.

Региональный стандарт нормативной площади для одиноко проживающих граждан составляет 33 квадратных метра. Для семьи из двух человек — по 21 квадратному метру, для трех и более — по 18 «квадратов» на каждого.