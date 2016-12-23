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10:22 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии продлен срок предоставления компенсации на оплату капремонта

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане продлен срок предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме до конца 2017 года. Соответствующее постановление Правительства республики опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Источник: РИА "Новости"

Компенсация выплачивается собственникам жилых помещений, проживающим одиноко или в семьях, состоящих только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста. Для лиц достигших возраста 70 лет, — в размере 50 процентов, для лиц, достигших возраста 80 лет, — в размере 100 процентов.

Компенсация назначается с месяца подачи заявления. Для ее оформления необходимо обратиться в Республиканский центр социальной поддержки населения по месту жительства. С учетом преклонного возраста граждан заявление могут подать их законные представители либо социальные работники.

Иные необходимые документы запрашиваются учреждениями социальной защиты населения самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Необходимые документы заявитель может представить самостоятельно только по личной инициативе, отметили в пресс-службе Правительства Башкортостана.

Для определения размера компенсации учитываются региональные стандарты нормативов жилой площади и минимальный размер взноса на капитальный ремонт. Так, размер компенсации будет рассчитываться исходя из минимального тарифа взноса на капитальный ремонт. Он составляет 5,20 рубля за квадратный метр при проживании в домах с этажностью до шести этажей включительно и 5,80 рубля за квадратный метр при проживании в домах свыше шести этажей.

Региональный стандарт нормативной площади для одиноко проживающих граждан составляет 33 квадратных метра. Для семьи из двух человек — по 21 квадратному метру, для трех и более — по 18 «квадратов» на каждого.

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