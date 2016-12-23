Яйца под брендом «Наш выбор 27» начали выпускать в Хабаровском крае

Первое свидетельство о праве использования бренда «Наш выбор 27» вручили руководству племптицезавода «Хабаровский». Продукцию предприятия сегодня оценили представители комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края, а также администрации Хабаровского района, сообщает портал «Губерния».

На птицефабрике производится 450 тысяч яиц в сутки. В будущем объемы выпуска планируется увеличить до 600 тысяч.

Пока на коробках с яйцами будут размещать специальные наклейки, а в дальнейшем эмблема «Наш выбор 27» станет элементом дизайна упаковок.

«Я надеюсь, это повлияет на то, что покупатели будут брать нашу продукцию в большем количестве. У нас месяца через два будет уже фабричная упаковка, на которой уже будет нарисован самолет», — прокомментировала генеральный директор ОАО «ППЗ “Хабаровский”» Нурия Трухачева.