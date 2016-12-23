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10:41 (мск), источник: AmurMedia.ru

Первый «доходный» дом сдали в эксплуатацию в Хабаровском крае

Стоимость аренды жилья в нем существенно ниже рыночной.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 23 декабря, AmurMedia.

Арендный дом социального типа сдали в эксплуатацию в Бикинском районе Хабаровского края. Участие в церемонии открытия приняли заместитель министра строительства — главный архитектор края Александр Селеменев, представители районной администрации, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевого правительства.

Квартиры в новостройке получили молодые семьи, специалисты бюджетной сферы и некоторых местных предприятий, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Всего заключено 15 договоров льготной аренды.

Стоимость аренды жилья в «доходном» доме существенно ниже рыночной. Так, за однокомнатную квартиру площадью 37 кв. метров плата составит 3,5 тысяч рублей, двухкомнатная размером 54 кв. метров обойдется в 5,5 тысяч рублей, а за трехкомнатную площадью 72 кв. метров необходимо отдать порядка 7,5 тысяч рублей в месяц.

«Реализация проекта имеет большое значение для нашего региона. В перспективе мы планируем развернуть подобное строительство и в других муниципальных образованиях. Уже начаты работы в двух населенных пунктах Ванинского и Тугуро-Чумиканского районов. Это поможет нуждающимся улучшить жилищные условия», — отметил Александр Селеменев.

Новый трехэтажный дом строили на условиях софинансирования: 70% средств выделил краевой бюджет и еще 30% муниципалитет Бикина. Реализация проекта по строительству арендных домов социального типа в крае продолжится.

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