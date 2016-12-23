В регион не пустили более 10 тонн замороженной грудинки из Тверской области
В Калининградскую область не пустили более 10 тонн замороженной грудинки из Тверской области.
В Калининградскую область не пустили более 10 тонн замороженной грудинки из Тверской области.
Ветеринарные нарушения при ввозе продукции обнаружили в ПКВП «МАПП Чернышевское». Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Во время контроля установили отсутствие информации о согласовании ввоза свиноводческой продукции в Калининградскую область с главным ветеринарным инспектором. В результате выпуск груза запретили.