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11:26 (мск), источник: Калининград.Ru

В регион не пустили более 10 тонн замороженной грудинки из Тверской области

В Калининградскую область не пустили более 10 тонн замороженной грудинки из Тверской области.

Источник: Калининград.Ru

Ветеринарные нарушения при ввозе продукции обнаружили в ПКВП «МАПП Чернышевское». Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Во время контроля установили отсутствие информации о согласовании ввоза свиноводческой продукции в Калининградскую область с главным ветеринарным инспектором. В результате выпуск груза запретили.

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