«МегаФон» объявил о планах купить долю Усманова в Mail.Ru Group

Акции будут выкуплены у входящих в группу USM Алишера Усманова компаний New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited. В момент закрытия сделки им будет выплачено $640 млн, через год после — еще $100 млн. USM владеет 56,32% акций «МегаФона».

Сделку также предстоит согласовать с Федеральной Антимонопольной Службой. Как отмечается в сообщении «МегаФона», приобретение доли в Mail.Ru «направлено на получение существенных синергетических эффектов для обеих компаний», в том числе расширение ассортимента и способов продвижения цифровых услуг оператора и запуск специального предложения VKmobile для пользователей социальной сети «ВКонтакте».

После завершения сделки «МегаФон» и Mail.Ru продолжат работать полностью на рыночных условиях. Команды менеджмента обеих компаний будут независимы и «нацелены на поддержание сложившейся корпоративной культуры и корпоративного управления каждой компании».