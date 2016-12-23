Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Экономисты США сделали прогноз по антироссийским санкциям
Стало известно о связи убийцы посла с сотрудниками МВД
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Кто стоял за убийством российского посла на самом деле. Мнение
Подробности расставания Бузовой и Тарасова
В Москве заменят все старые лифты
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Ночью была госпитализирована народная артистка СССР - СМИ
СМИ: суд Киева разрешил за 30 дней обыскать Путина
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Как мусорщик отомстил водителю: видео дня
40 лет не возраст: КАМАЗ обновит старую кабину
Фоторепортажи
8Подаренную Франции собаку признали непригодной к службе
14События недели в фотографиях
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
16В Берлине грузовик въехал в толпу людей
10:37 (мск), источник: РБК

«МегаФон» объявил о планах купить долю Усманова в Mail.Ru Group

За 63,8% Mail.Ru Group «МегаФон» намерен заплатить своему акционеру группе USM Алишера Усманова $740 млн. Внеочередное собрание акционеров рассмотрит вопрос покупки 20 января.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 23 декабря 2016 года совет директоров «МегаФона» одобрил созыв внеочередного собрания акционеров 20 января 2017 года для утверждения сделки по покупке пакета акций Mail.Ru, представляющих приблизительно 63,8% голосующую долю в компании, говорится в поступившем в РБК пресс-релизе сотового оператора.

Читайте также
Соцсеть «Одноклассники» запускает денежные переводы на Украину

Акции будут выкуплены у входящих в группу USM Алишера Усманова компаний New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited. В момент закрытия сделки им будет выплачено $640 млн, через год после — еще $100 млн. USM владеет 56,32% акций «МегаФона».

Сделку также предстоит согласовать с Федеральной Антимонопольной Службой. Как отмечается в сообщении «МегаФона», приобретение доли в Mail.Ru «направлено на получение существенных синергетических эффектов для обеих компаний», в том числе расширение ассортимента и способов продвижения цифровых услуг оператора и запуск специального предложения VKmobile для пользователей социальной сети «ВКонтакте».

После завершения сделки «МегаФон» и Mail.Ru продолжат работать полностью на рыночных условиях. Команды менеджмента обеих компаний будут независимы и «нацелены на поддержание сложившейся корпоративной культуры и корпоративного управления каждой компании».

Комментарии
1
А Б
Вряд ли для потребителей услуг данного ресурса что-то существенно изменится после этой сделки. Разве что поднимутся цены на какие-либо услуги. Ведь затраты на покупку нужно будет за счёт чего-то компенсировать.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Товар в РФ, который подорожает сразу на 100% в 2017-м году
Пресс-конференция Путина ставит рекорды еще до своего начала
Алеппо полностью освобожден от боевиков
Израильская фармкомпания призналась в подкупе чиновников в РФ
Госдеп назвал армию США лучшей за всю историю человечества
Акушерок собрались приравнять к врачам
Известного барда Александра Новикова обвинили в мошенничестве
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Почему типовые районы стали выглядеть по-европейски?
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Граждан не выпускают за рубеж из-за долгов по ЖКХ
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь