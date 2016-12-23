МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Рейсы «Уральских авиалиний» в Душанбе из Екатеринбурга и Самары отменены. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло российской авиакомпании.

В частности, отменен рейс U6−2953 Екатеринбург — Душанбе и U6−2927 Самара — Душанбе.

Минтранс РФ не получил официальную телеграмму от авиавластей Таджикистана о приостановке полетов «Уральских авиалиний» в республику, заявил ТАСС официальный представитель министерства.

«Официально телеграмму о приостановке полетов “Уральских авиалиний” Минтранс России не получил», — сказал он.

«Уральские авиалинии» также не получали уведомлений о запрете или отмене полетов в Таджикистан. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель авиаперевозчика Сергей Антонов.

«На данный момент авиакомпания не получила официальных уведомлений или документов о запрете или отмены рейсов в Таджикистан», — сказал Антонов.

Ситуация с авиасообщением между РФ и Таджикистаном.

Россия приостановила полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы с 00:00 мск 23 декабря.

Угроза прекращения авиасообщения возникла из-за несогласия между РФ и Таджикистаном о статусе аэропорта Жуковский. Россия определила статус Жуковского как подмосковный аэропорт, Таджикистан же считает его московским. Международные рейсы из всех московских аэропортов должны выполняться согласно двусторонним соглашениям, в которых прописан паритет по количеству назначенных перевозчиков от каждой страны.

В начале этой недели, ссылаясь на нарушение паритета, авиавласти Таджикистана отказались согласовать авиакомпании «Ямал» полеты в Жуковский.