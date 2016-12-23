Рейсы «Уральских авиалиний» в Душанбе из Екатеринбурга и Самары отменены
В авиакомпании и Минтрансе РФ заявляют, что не получали уведомлений о запрете или отмене полетов в Таджикистан.
В авиакомпании и Минтрансе РФ заявляют, что не получали уведомлений о запрете или отмене полетов в Таджикистан.
МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Рейсы «Уральских авиалиний» в Душанбе из Екатеринбурга и Самары отменены. Об этом свидетельствуют данные
В частности, отменен рейс U6−2953 Екатеринбург — Душанбе и U6−2927 Самара — Душанбе.
Минтранс РФ не получил официальную телеграмму от авиавластей Таджикистана о приостановке полетов «Уральских авиалиний» в республику, заявил ТАСС официальный представитель министерства.
«Официально телеграмму о приостановке полетов “Уральских авиалиний” Минтранс России не получил», — сказал он.
«Уральские авиалинии» также не получали уведомлений о запрете или отмене полетов в Таджикистан. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель авиаперевозчика Сергей Антонов.
«На данный момент авиакомпания не получила официальных уведомлений или документов о запрете или отмены рейсов в Таджикистан», — сказал Антонов.
Ситуация с авиасообщением между РФ и Таджикистаном.
Россия приостановила полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы с 00:00 мск 23 декабря.
Угроза прекращения авиасообщения возникла
В начале этой недели, ссылаясь на нарушение паритета, авиавласти Таджикистана отказались согласовать авиакомпании «Ямал» полеты в Жуковский.