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10:38 (мск), источник: Губерния онлайн

Дегустацию продукции местных производителей провели в Хабаровске

В хабаровском магазине «Ветеран» прошла дегустация продукции местных производителей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Предприниматели, которые хотят стать участниками проекта «Наш выбор 27», представили хабаровчанам свой товар. Жители города оценили продукцию предприятий «Колос-Пром», «Кондитерская фабрика Хабаровская», «Компания Агапов», «Мостовик» и «Березовка». На дегустации присутствовал заместитель мэра Хабаровска по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности Сергей Казаченко.

Напомним, в Хабаровском крае идет отбор компаний, которые смогут использовать эмблему «Наш выбор 27» для маркировки своей продукции.

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