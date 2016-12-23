Дегустацию продукции местных производителей провели в Хабаровске
В хабаровском магазине «Ветеран» прошла дегустация продукции местных производителей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В хабаровском магазине «Ветеран» прошла дегустация продукции местных производителей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Предприниматели, которые хотят стать участниками проекта «Наш выбор 27», представили хабаровчанам свой товар. Жители города оценили продукцию предприятий «Колос-Пром», «Кондитерская фабрика Хабаровская», «Компания Агапов», «Мостовик» и «Березовка». На дегустации присутствовал заместитель мэра Хабаровска по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности Сергей Казаченко.
Напомним, в Хабаровском крае идет отбор компаний, которые смогут использовать эмблему «Наш выбор 27» для маркировки своей продукции.