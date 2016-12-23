Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
На Новый год жители и гости Москвы столкнутся с новым запретом
Верховного комиссара ООН президент одной из стран назвал идиотом
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Утвержден размер страховой пенсии в 2017 году
Ученые разгадали тайну Солнца
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Многочасовая капельница: состояние Ольги Бузовой ухудшилось
"Я ненавижу Россию": 18-летняя дочь Кафельникова
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
Секс и возраст: тотемы, табу
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
13Конкурс «Мисс мира — 2016»
14События недели в фотографиях
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
13Убит посол России в Турции
10:42 (мск), источник: АиФ Челябинск

Таджикистан отменил рейсы «Уральских авиалиний» из Челябинска

Это стало ответом на приостановку полётов авиакомпании «Сомон Эйр» в Россию.

Таджикистан отменил рейсы «Уральских авиалиний» из Челябинска, Краснодара, Уфы и Красноярска, сообщает ria.ru.

По словам начальника департамента Гражданской авиации министерства транспорта Таджикистана Юсуфа Рахмонова, отмена рейсов из четырёх российских городов стала ответом на приостановку полётов авиакомпании «Сомон Эйр» в Россию.

Ранее в пресс-службе Минтранса России сообщали, что Таджикистан не согласовал авиакомпании «Ямал» полёты в страну из подмосковного аэропорта «Жуковский». В ответ Москва с 23 декабря приостановила рейсы таджикской «Сомон Эйр» в российские регионы.

Надо отметить, что полёты в Москву и Санкт-Петербург под ограничения не попали.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Календарь праздничных дней в 2017 году
Пресс-конференция Путина ставит рекорды еще до своего начала
Алеппо полностью освобожден от боевиков
Израильская фармкомпания призналась в подкупе чиновников в РФ
Госдеп назвал армию США лучшей за всю историю человечества
«МегаФон» купит долю Усманова в Mail.Ru Group
Акушерок собрались приравнять к врачам
Известного барда Александра Новикова обвинили в мошенничестве
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Почему типовые районы стали выглядеть по-европейски?
Госдума приняла новую систему тарифов на тепло
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь