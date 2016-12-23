Таджикистан отменил рейсы «Уральских авиалиний» из Челябинска
Это стало ответом на приостановку полётов авиакомпании «Сомон Эйр» в Россию.
Это стало ответом на приостановку полётов авиакомпании «Сомон Эйр» в Россию.
Таджикистан отменил рейсы «Уральских авиалиний» из Челябинска, Краснодара, Уфы и Красноярска, сообщает ria.ru.
По словам начальника департамента Гражданской авиации министерства транспорта Таджикистана Юсуфа Рахмонова, отмена рейсов из четырёх российских городов стала ответом на приостановку полётов авиакомпании «Сомон Эйр» в Россию.
Ранее в
Надо отметить, что полёты в Москву и