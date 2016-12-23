Таджикистан отменил рейсы «Уральских авиалиний» из Челябинска, Краснодара, Уфы и Красноярска, сообщает ria.ru.

По словам начальника департамента Гражданской авиации министерства транспорта Таджикистана Юсуфа Рахмонова, отмена рейсов из четырёх российских городов стала ответом на приостановку полётов авиакомпании «Сомон Эйр» в Россию.

Ранее в пресс-службе Минтранса России сообщали, что Таджикистан не согласовал авиакомпании «Ямал» полёты в страну из подмосковного аэропорта «Жуковский». В ответ Москва с 23 декабря приостановила рейсы таджикской «Сомон Эйр» в российские регионы.