В Воронеже завершился снос Остужевского рынка

Снос мини-рынка «Остужевский» завершился в Воронеже в пятницу, 23 декабря. Подрядчики демонтировали 82 торговых павильона. Владельцев 66 торговых точек установить так и не удалось, сообщила пресс-служба мэрии.

Как пояснили в горадминистрации, решение о сносе 16 павильонов, чьи владельцы объявили о себе, принимал Железнодорожный районный отдел судебных приставов. Принудительно было демонтировано всего восемь киосков, заявили в пресс-службе мэрии.

— Еще 8 декабря практические все предприниматели обратились с просьбой дать им возможность самим демонтировать объекты, мы пошли им навстречу, помогали в разборе сложных конструкций. Именно поэтому работы проводились две недели. Как итог — бюджет города не понес расходов, связанных с демонтажем, так как мы привлекли к работам силы и средства муниципальных предприятий, — рассказал заместитель главы Воронежа Алексей Антиликаторов. Контекст.

Городские власти включили мини-рынок «Остужевский» (Ленинский проспект, 154в) в перечень объектов, подлежащих демонтажу 18 июля 2016 года. Снос рынка начался около 7:00 четверга, 8 декабря. На рынке дежурили сотрудники полиции и ОМОНа. На торговую площадку на Ленинском проспекте пригнали тяжелую технику. Поначалу многие возмущались, уверяя, что в торговых точках, которые сносят, у них остался товар. Торговцы пытались заблокировать спецтехнику, но полиция оттеснила их за территорию «Остужевского». Снос ненадолго приостанавливали, чтобы предприниматели успели вынести товар, а затем возобновили. В ближайшие дни на Остужевском рынке «будет чисто», пообещал вице-мэр Воронежа Алексей Антиликаторов на брифинге в четверг, 8 декабря.

О том, как происходил демонтаж в первый день — в материале РИА «Воронеж». За первые двое суток спецтехника снесла 28 павильонов.