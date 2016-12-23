Екатеринбургская телебашня «обрастет» жильем и офисами

Вокруг заброшенной екатеринбургской телебашни может появиться район, где разместятся около 120 тысяч квадратных метров коммерческой и жилой недвижимости. Как сообщил «Уралинформбюро» глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев, именно такой объем подразумевает концепция, разработанная компанией.

«У нас была договоренность с бывшим председателем правительства Свердловской области Денисом Паслером. Он попросил дать какое-то предложение, которое было бы интересно бизнесу. Мы сделали концепцию застройки, которая предусматривает на территории в 4 с лишним гектара 120 тысяч квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости. Если такой проект разрешат кому-то реализовать, то, условно говоря, покупку башни можно обсуждать», — сказал Валерий Ананьев.

Вместе с развитием территории вокруг телебашни необходимо облагородить прилегающие площади, добавил глава «Атомстройкомплекса». «Нужно две дороги реконструировать, одну сделать. Нужно реконструировать несколько мостов, привести в порядок паркинги, которые находятся на улице Декабристов. Надо разделить, у кого какие обязательства. Если все это предусмотреть, то теоретически реализовать проект можно. Это не совсем авантюра», — пояснил Валерий Ананьев.

Вопрос о сносе телебашни пока не стоит. Как отмечают эксперты, демонтаж объекта вылился бы в значительную сумму. «До конца ни разу не удалось посчитать, но цифра значительная. Второе — как к этому отнесется общественность. Многие говорят, что это уже почти памятник», — пояснил глава «Атомстройкомплекса».

В разработанной концепции место телебашне нашлось. В ее основании разместился бы паркинг и коммерческие площади, а само тело превратилось бы в символ.

Строительство телебашни заморозили в начале 1990-х годов. В 2013 году свердловские власти выкупили ее у Москвы за 500 миллионов рублей. После был проведен конкурс проектов реконструкции, однако ни один них воплощен не был. Осенью 2016 года по итогам оценки была названа новая стоимость башни — 640 миллионов рублей.