Компанию «Новалэнд» заподозрили в растрате платежей дольщиков

Компанию «Новалэнд», занимающуюся строительством жилого массива недалеко от Солонцов, подозревают в растрате средств дольщиков. Речь идет о сумме в 9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Дольщики начали вкладывать деньги в строительство еще в 2014 году.

«За период с 6.11.2015 по 28.08.2016 в ООО “НОВАЛЭНД” допущено расходование поступивших от участников долевого строительства, денежных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «средства были израсходованы на нужды, не связанные со строительством». Уголовное дело на застройщика пока не завели. В настоящее время проводится доследственная проверка.

Напомним, еще в июле 2016 года в Арбитражный суд Красноярска поступил иск о признании строительной компании «Новалэнд» банкротом. Основанием для обращения в суд послужила многомиллионная задолженность компании перед частным лицом. Решение по данному делу не приняли до сих пор.