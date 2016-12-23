Компанию «Новалэнд» заподозрили в растрате платежей дольщиков
Сотрудники прокуратуры проводят доследственную проверку.
Сотрудники прокуратуры проводят доследственную проверку.
Компанию «Новалэнд», занимающуюся строительством жилого массива недалеко от Солонцов, подозревают в растрате средств дольщиков. Речь идет о сумме в 9 млн рублей. Об этом сообщили в
Дольщики начали вкладывать деньги в строительство еще в 2014 году.
«За период с 6.11.2015 по
Отмечается, что «средства были израсходованы на нужды, не связанные со строительством». Уголовное дело на застройщика пока не завели. В настоящее время проводится доследственная проверка.
Напомним, еще в июле 2016 года в Арбитражный суд Красноярска поступил иск о признании строительной компании «Новалэнд» банкротом. Основанием для обращения в суд послужила многомиллионная задолженность компании перед частным лицом. Решение по данному делу не приняли до сих пор.
Добавим, что ООО «Новалэнд» является объектом строительного холдинга «Исток», основанного в 1992 году. В состав холдинга входят строительная компания, инвестиционная компания, автопредпритие, собственное производство пластиковых окон