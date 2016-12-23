Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
5 психических болезней из русских сказок
В одном из крупнейших банков РФ обнаружена "дыра" в 37 млрд руб
Украинские силовики заняли новые позиции в районе Дебальцево
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
Знаменитая актриса сломала руки, упав на входе в театр
Сбежавшей к игил московской студентке дали срок
"Самый быстрый в мире": СМИ раскрыли данные о ракете "Нудоль"
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Секс и возраст: тотемы, табу
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
13Конкурс «Мисс мира — 2016»
13Убит посол России в Турции
8Подаренную Франции собаку признали непригодной к службе
11:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Компанию «Новалэнд» заподозрили в растрате платежей дольщиков

Сотрудники прокуратуры проводят доследственную проверку.

Источник: РИА "Новости"

Компанию «Новалэнд», занимающуюся строительством жилого массива недалеко от Солонцов, подозревают в растрате средств дольщиков. Речь идет о сумме в 9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Дольщики начали вкладывать деньги в строительство еще в 2014 году.

«За период с 6.11.2015 по 28.08.2016 в ООО “НОВАЛЭНД” допущено расходование поступивших от участников долевого строительства, денежных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «средства были израсходованы на нужды, не связанные со строительством». Уголовное дело на застройщика пока не завели. В настоящее время проводится доследственная проверка.

Напомним, еще в июле 2016 года в Арбитражный суд Красноярска поступил иск о признании строительной компании «Новалэнд» банкротом. Основанием для обращения в суд послужила многомиллионная задолженность компании перед частным лицом. Решение по данному делу не приняли до сих пор.

Добавим, что ООО «Новалэнд» является объектом строительного холдинга «Исток», основанного в 1992 году. В состав холдинга входят строительная компания, инвестиционная компания, автопредпритие, собственное производство пластиковых окон и т. д.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На «Столбах» показали стаю собак, «поймавшую» след марала
Путин начал ежегодную пресс-конференцию
Шойгу объявил об освобождении Алеппо
Израильская фармкомпания призналась в подкупе чиновников в РФ
Глава ЦРУ выступил против ответных кибератак США в адрес России
«МегаФон» купит долю Усманова в Mail.Ru Group
В Милане ликвидировали подозреваемого в теракте в Берлине
Известного барда Александра Новикова обвинили в мошенничестве
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Под Санкт-Петербургом появится новый город
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь