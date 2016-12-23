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11:43 (мск), источник: "Российская газета"

Как изменится система сбора мусора в Новосибирской области

«Коммунальной революцией» называют в заксобрании Новосибирской области изменения в системе работы с твердыми бытовыми отходами (ТБО).

Уже с 1 января следующего года в каждом субъекте Российской Федерации должен заработать свой региональный оператор, контролирующий всю систему вывоза и утилизации ТБО.

Это подразумевают поправки в федеральный закон, внесенные еще в начале 2016-го, — вывоз мусора из придомовых контейнеров и доставка его на полигоны будут выведены из графы «Содержание жилья» и станут полноценной коммунальной услугой. Вот только к установленному сроку внедрить новую систему уже не удастся — ее старт откладывается минимум на год.

Для начала необходимо было разработать территориальную схему организации работы с ТБО — с этим в Новосибирской области справились в срок, и в октябре документ одобрили в Росприроднадзоре. Однако и к самой схеме, и к изменениям в федеральном законодательстве возникает масса вопросов как у специалистов, так и у местных властей, которым придется выстраивать работу по-новому. Это касается и полигонов, и транспортных расходов, и оплаты услуги населением — расчеты стоимости будут производиться по новым правилам, исходя из числа жильцов. Для того чтобы детально разобраться в нововведениях, депутаты Законодательного собрания провели круглый стол, в котором также приняли участие члены регионального правительства, представители районных администраций, бизнеса и общественности.

— На примере разработанной схемы мы хотим разобраться, как предполагается организовать сбор и переработку отходов, насколько это будет экологически выверено, экономически обоснованно как для организаций, которые работают в этой сфере, так и для населения, — пояснил зампредседателя комитета заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко. — Но, думаю, одним круглым столом не обойтись, и мы еще неоднократно будем возвращаться к этой теме. Пока что нерешенных вопросов много, да и на уровне федерации есть некоторое непонимание: сроки начала действия закона несколько раз переносили, работу над проектом приостанавливали. На мой взгляд, идея сама по себе ошибочна. Выстроить систему сбора платы за вывоз отходов с каждого человека будет практически невозможно при сегодняшней работе системы регистрации по месту жительства. И второе: суперцентрализация такой сложной работы в руках одного оператора организационно просто невыполнима.

Согласно разработанной схеме, территория области будет разбита на семь кластеров по два-три района в каждом с центрами в Черепановском, Краснозерском, Карасукском, Чистоозерном, Татарском, Куйбышевском и Каргатском районах, где будут действовать единые для всего кластера полигоны хранения ТБО. Кыштовский, Северный, Болотнинский и Тогучинский районы будут свозить отходы на собственные полигоны. В Болотнинском районе такая площадка уже действует, в Северном существующий полигон придется модернизировать, а в Кыштовке и вовсе отстроить заново. Колыванский, Коченевский, Ордынский, Искитимский, Мошковский районы и пять городских округов, включая Новосибирск, войдут в зону агломерации и будут обслуживаться двумя мусоросортировочными комплексами, которые решено создать по концессионному соглашению с объемом инвестиций в 6,5 миллиарда рублей. В удаленных от районных центров небольших поселениях построят шестьдесят пунктов временного хранения мусора, что должно существенно снизить транспортные расходы. Каждый новый полигон обойдется примерно в сто миллионов рублей, а сопутствующая им инфраструктура — в 2,4 миллиарда рублей.

Мнение

Вадим Агеенко, зампредседателя комитета заксобрания НСО по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам:

— Необходимо оценить, сколько эта услуга будет стоить для населения. Сейчас плата составляет три — три с половиной рубля с квадратного метра, это около шестидесяти рублей с человека в месяц. Раньше государство регулировало тариф только в части захоронения отходов. Теперь предполагается установить единый регулируемый тариф, который объединит и сбор, и транспортировку, и обработку, и захоронение. И сегодня никто не может сказать, сколько все это будет стоить. Если итоговая сумма будет хотя бы в два раза выше, чем сегодняшние затраты жильцов, это может вызвать рост социального напряжения.

Комментарии
1
Валентина Ощепкова
"" расчеты стоимости будут производиться по новым правилам, исходя из числа жильцов"
Все новое, хорошо забытое старое. А кто заплатит за мусор арендаторов в квартирах где никто не прописан?
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