Как изменится система сбора мусора в Новосибирской области
«Коммунальной революцией» называют в заксобрании Новосибирской области изменения в системе работы с твердыми бытовыми отходами (ТБО).
«Коммунальной революцией» называют в заксобрании Новосибирской области изменения в системе работы с твердыми бытовыми отходами (ТБО).
Уже с 1 января следующего года в каждом субъекте Российской Федерации должен заработать свой региональный оператор, контролирующий всю систему вывоза и утилизации ТБО.
Это подразумевают поправки в федеральный закон, внесенные еще в начале 2016-го, — вывоз мусора из придомовых контейнеров и доставка его на полигоны будут выведены из графы «Содержание жилья» и станут полноценной коммунальной услугой. Вот только к установленному сроку внедрить новую систему уже не удастся — ее старт откладывается минимум на год.
Для начала необходимо было разработать территориальную схему организации работы с ТБО — с этим в Новосибирской области справились в срок, и в октябре документ одобрили в Росприроднадзоре. Однако и к самой схеме, и к изменениям в федеральном законодательстве возникает масса вопросов как у специалистов, так и у местных властей, которым придется выстраивать работу
— На примере разработанной схемы мы хотим разобраться, как предполагается организовать сбор и переработку отходов, насколько это будет экологически выверено, экономически обоснованно как для организаций, которые работают в этой сфере, так и для населения, — пояснил зампредседателя комитета заксобрания по строительству,
Согласно разработанной схеме, территория области будет разбита на семь кластеров по
Мнение
Вадим Агеенко, зампредседателя комитета заксобрания НСО по строительству,
— Необходимо оценить, сколько эта услуга будет стоить для населения. Сейчас плата составляет три — три с половиной рубля с квадратного метра, это около шестидесяти рублей с человека в месяц. Раньше государство регулировало тариф только в части захоронения отходов. Теперь предполагается установить единый регулируемый тариф, который объединит и сбор, и транспортировку, и обработку, и захоронение. И сегодня никто не может сказать, сколько все это будет стоить. Если итоговая сумма будет хотя бы в два раза выше, чем сегодняшние затраты жильцов, это может вызвать рост социального напряжения.
Все новое, хорошо забытое старое. А кто заплатит за мусор арендаторов в квартирах где никто не прописан?