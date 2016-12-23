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11:50 (мск), источник: ТАСС

«Башнефть» в 2017 году ожидает сохранения уровня добычи углеводородов на уровне 2016 года

Вместе с тем, окончательные показатели добычи будут зависеть от многих факторов, в том числе и от решений руководства страны по ограничению добычи в России.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Нефтяная компания «Башнефть», в октябре вошедшая в структуру «Роснефти», ожидает сохранения в 2017 году добычи нефти на уровне 2016 года, но окончательные показатели будут зависеть в том числе от решений руководства страны по ограничению добычи в РФ. Об этом сообщил ТАСС представитель «Роснефти».

«Перед менеджментом стоит задача выполнения плановых показателей и повышения эффективности добычи углеводородов. В проекте бизнес-плана на 2017 год уровень добычи углеводородов ожидается на уровне 2016 г., вместе с тем, окончательные показатели добычи будут зависеть от многих факторов, в том числе и от решений руководства страны по ограничению добычи в России», — отметил он.

Ранее сообщалось, что «Башнефть» в январе-сентябре 2016 г. увеличила добычу нефти на 8,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, до 15,9 млн т. «Башнефть» в последние годы стабильно наращивает добычу нефти, в том числе на зрелых месторождениях. Так, в 2015 году компания увеличила добычу нефти на 11,9%, до 19,9 млн тонн, в 2016 году планирует добыть более 20,3 млн тонн.

Кроме того, «Башнефть» совместно с «Лукойлом» ведет разработку месторождений им. Требса и им. Титова, являющихся одними из крупнейших на территории РФ. Доказанные запасы нефти месторождений на 31 декабря 2015 года, по оценкам «Башнефти», составляют 240,2 млн баррелей. Пиковая добыча в 4,8 млн тонн нефти в год может быть достигнута к 2020 году.

«Роснефть» 12 октября закрыла сделку по покупке 50,08% акций «Башнефти» за 329,69 млрд рублей.

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