«Башнефть» в 2017 году ожидает сохранения уровня добычи углеводородов на уровне 2016 года
Вместе с тем, окончательные показатели добычи будут зависеть от многих факторов, в том числе и от решений руководства страны по ограничению добычи в России.
Вместе с тем, окончательные показатели добычи будут зависеть от многих факторов, в том числе и от решений руководства страны по ограничению добычи в России.
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Нефтяная компания «Башнефть», в октябре вошедшая в структуру «Роснефти», ожидает сохранения в 2017 году добычи нефти на уровне 2016 года, но окончательные показатели будут зависеть в том числе от решений руководства страны по ограничению добычи в РФ. Об этом сообщил ТАСС представитель «Роснефти».
«Перед менеджментом стоит задача выполнения плановых показателей и повышения эффективности добычи углеводородов. В проекте
Ранее сообщалось, что «Башнефть» в
Кроме того, «Башнефть» совместно с «Лукойлом» ведет разработку месторождений им. Требса и им. Титова, являющихся одними из крупнейших на территории РФ. Доказанные запасы нефти месторождений на 31 декабря 2015 года, по оценкам «Башнефти», составляют 240,2 млн баррелей. Пиковая добыча в 4,8 млн тонн нефти в год может быть достигнута к 2020 году.
«Роснефть» 12 октября закрыла сделку по покупке 50,08% акций «Башнефти» за 329,69 млрд рублей.