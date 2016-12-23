Алиханов: 29 рублей за проезд в общественном транспорте — это просто космос

— Рост до 29 рублей — это просто космос какой-то. Вы там в стратосферу, по-моему, в городе вышли, в безвоздушное пространство, — сказал Алиханов.

Он поручил главе областной службы по регулированию цен и тарифов Кириллу Юткину обсудить этот вопрос с депутатами Облдумы. Главу Калининграда Александра Ярошука Алиханов попросил провести консультации с врио вице-премьера областного правительства Александром Рольбиновым и главой министерства по развитию инфраструктуры Еленой Дятловой.

— Я понимаю, вы хотите, чтобы население всё оплатило, но так нельзя, — подчеркнул Алиханов.

Ранее глава города Александр Ярошук заявил, что подорожание проезда на общественном транспорте произойдёт в ближайшее время, потому что у «Калининград-ГорТранса» уже нет денег на зарплаты сотрудников. По его словам, экономически обоснованным тарифом является 28 рублей. Это даст возможность предприятию получать 10% прибыли, которую можно направить на развитие компании.

С инициативой увеличения цены проезда калининградские перевозчики выступили в ноябре. Замглавы горадминистрации Сергей Мельников отмечал, что компании, отработав два месяца, поняли свой пассажиропоток и подали заявку в службу по тарифам. При этом он не уточнил, какую стоимость проезда просят установить городские перевозчики.

Последний раз стоимость проезда в общественном транспорте повышали 1 января 2015 года. Тогда тариф на проезд в автобусе вырос до 18 рублей, в маршрутном такси — до 22 рублей. До этого повышение произошло 1 января 2013 года. Проезд в автобусах подорожал с 12 до 15 рублей, в маршрутках — с 15 до 20.

Стоит отметить, что в период с 2016 по 2018 годы в общественном транспорте Калининграда планируют внедрить электронные билеты. Замглавы администрации Сергей Мельников сообщал, что с учётом введения этой системы экономически обоснованный тариф на проезд в новых автобусах составляет 26−28 рублей.