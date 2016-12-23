Виктор Зубков и Рустам Минниханов открыли в Татарстане шесть новых газовых заправок

В церемонии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.

Новые объекты расположены в Набережных Челнах, Елабуге, Азнакаево, Лениногорске, Алексеевском и Казани. Таким образом, только в этом году республика получила 9 новых АГНКС. И это — самое большое количество станций, построенных в течение года в одном регионе. Общая стоимость реализации проекта в республике — 1,5 млрд рублей.

Планируется, что до конца 2018 года в Татарстане будут построены ещё 5 АГНКС — в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нурлате и Заинске.