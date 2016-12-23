В Петербурге построят судебный квартал за 36 миллиардов рублей

В Петербурге появится судебный квартал, сообщает пресс-служба администрации города. Соответствующее разрешение на строительство 21 декабря выдал Госстройнадзор.

Квартал вырастет на набережной Малой Невы на площади 10 га, освободившейся после переезда института «Прикладная химия». На территории возведут здания Верховного суда, судебного департамента, Дворец танца Бориса Эйфмана, жилые корпуса на 600 квартир, сквер вдоль проспекта Добролюбова и подземный переход под съездом с Биржевого моста.

Стоимость проекта составляет 36 миллиардов рублей. Строительство судебного квартала начнется после окончания новогодних праздников в 2017 году.