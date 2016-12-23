Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Вред красного мяса поставили под сомнение
В одном из крупнейших банков РФ обнаружена "дыра" в 37 млрд руб
Мать четырех сыновей использует детей в качестве тренажеров
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Утвержден размер страховой пенсии в 2017 году
Ученые разгадали тайну Солнца
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Мини-платье и модное колье: Пугачева показала потрясающий образ
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
13Конкурс «Мисс мира — 2016»
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
8«Благодарственный тур» Дональда Трампа
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
12:48 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Челябинские алмазы будут продавать еще полгода

В рамках банкротства завода.

Источник: УралИнформБюро

Имущество южноуральского завода по огранке алмазов ООО «ЧелПром-Даймонд» (торговая марка UralDiamond) будут сбывать еще полгода. Конкурсное производство на предприятии продлено до 24 июня 2017 года.

Очередные торги назначены на 26 декабря. Покупателям будет предложено пять лотов с бриллиантами по цене от 24,8 до 27,3 миллиона рублей, а также нежилое помещение и ювелирные украшения, передает «Уралинформбюро».

Стоит напомнить, что предприятие было признано банкротом летом 2015 года. Общая сумма требований кредиторов, среди которых Челябинвестбанк, составила около 200 миллионов рублей.

В октябре 2013 года судебные приставы арестовали алмазы на сумму 7,2 миллиона рублей в рамках взыскания 134-миллионного долга. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота бриллиантов на 1,25 миллиона долларов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Неизвестные захватили самолет со 118 пассажирами на борту
Путин поддержал введение ЕС безвизового режима для Украины
Угонщики захватили самолет A320 ливийских авиалиний
МОК перепроверит пробы российских спортсменов с трех Олимпиад
Скворцова рассказала о причинах отравления «Боярышником»
Россия ввела в Алеппо батальон военной полиции
Шесть российских лыжников отстранены от соревнований
В Милане ликвидировали подозреваемого в теракте в Берлине
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь