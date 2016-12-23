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15:35 (мск), источник: Volga News

В Самарской области утвердили «дорожную карту» по содействию развитию конкуренции

Распоряжением губернатора Самарской области утвержден «План мероприятий (“дорожная карта”) по содействию развитию конкуренции в региону на 2016−2018 гг.», сообщает областное министерство экономического развития 23 декабря.

Источник: Reuters

Основой для разработки «дорожной карты» стал анализ результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках региона.

Документ направлен на создание условий для развития конкуренции в Самарской области и призван стать инструментом формирования и реализации региональными органами исполнительной власти эффективной конкурентной политики.

«Дорожная карта» содержит мероприятия по развитию конкуренции на каждом из приоритетных и социально значимых региональных рынков, а также системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды Самарской области в целом.

В плане мероприятий установлены также целевые показатели развития конкуренции, достижение которых должно быть обеспечено исполнением вышеуказанных мероприятий.

«Реализация “дорожной карты” будет оказывать позитивное влияние на формирование благоприятного климата для развития предпринимательства, а также повысит качество и доступность для населения региона многих социально значимых услуг», — сообщается в релизе.

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