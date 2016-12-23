Самарскому заводу «Прогресс» не хватает 1,5 тысячи рабочих

На заседании комитета по образованию и науке Губернской думы депутаты рассмотрели ход исполнения закона «О молодом специалисте в Самарской области».

Законом предусматриваются социальные гарантии, обязательное трудоустройство на три года и меры поддержки от государства. Речь идет о компенсации части затрат на научные исследования и расходов на временный съем жилья, а также ежегодной денежной выплате в течение трех лет.

В 2016 году на эти цели из областного бюджета было направлено больше 1,5 млн рублей для выплат 18 молодым специалистам. До конца года будут предоставлены выплаты ещё двум специалистам.

Список востребованных профессий в регионе расширен с 9 до 23 специальностей. Среди самых популярных — технические: операторы станков, фрезеровщики, слесари.

Выпускники, включенные в реестр молодых специалистов, являются работниками крупнейших предприятий региона: АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», АО «Промсинтез», ОАО «КуйбышевАзот», ООО «СИБУР Автоматизация», ООО «Завод приборных подшипников», АО «Авиаагрегат», ООО «СИБУР Тольятти», пишет Самру.ру.

Председатель комитета по образованию и науке Геннадий Котельников: «В нашей стране, к сожалению, было время, когда о необходимости поддержки молодых специалистов будто забыли. Комитет по образованию и науке уже не первый год работает в направлении законодательного закрепления такой поддержки. Когда молодой специалист приходит работать на предприятие, конечно, ему необходима помощь: финансовая, организационная, кадровое обучение. Если это всё будет предоставлено, то он полюбит производство, коллектив и будет трудиться для общего блага. Например, сегодня заводу “Прогресс” не хватает 1,5 тысячи рабочих, и большой вопрос — откуда взять кадры. В сельских поселениях молодых специалистов (врачей, учителей) закрепляют только целевым образом».