В Новосибирской области 60 тыс. должников за тепло и горячую воду

Недобросовестные потребители задолжали генерирующей компании «СИБЭКО» в текущем году сотни миллионов рублей, сообщил сегодня в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник управления по работе с физическими лицами филиала «Теплосбыт» компании «СИБЭКО» Сергей Слёта.

«Общее количество неплательщиков, задолжавших компании — около 60 тысяч человек, что составляет примерно 15% от клиентской базы — это потребители, которые не оплачивали услуги три и более месяцев», — пояснил специалист.

По его словам, кризис — не доминирующая причина такой ситуации. «Основная причина — наша банальная забывчивость, плохая платежная дисциплина: люди считают, что нет ничего из ряда вон выходящего в том, что они не платят по три-пять месяцев», — отметил Слёта.

Поэтому «СИБЭКО» ведет ежедневную и кропотливую работу с должниками, стараясь решить проблемы в досудебном порядке. «Мы не хотим ухудшать отношения с клиентами, наш основной принцип — не допустить увеличения задолженности клиента и постараться не доводить до судебного взыскания», — подчеркнул Сергей Слёта. Он добавил, что работа с должниками начинается с того момента, если человек не заплатил за предыдущий месяц: сначала он получит смс-оповещения, далее напоминания по телефону, почтовыми уведомлениями.

«Кроме того, наши специалисты могут сформировать индивидуальный график погашения задолженности для клиента: любой потребитель, имеющий задолженность и который не в состоянии ее сразу погасить, может обратиться к нам по телефону 289−29−09 и специалист предложит график погашения задолженности — пояснил начальник управления по работе с физическими лицами.

Однако, если должник не желает сотрудничать с компанией и совместно находить решение проблемы, специалисты компании вынуждены будут взыскивать задолженность в судебном порядке и в дальнейшем передать исполнительный лист для взыскания задолженности в службу судебных приставов. За текущий год передано 24,4 тыс. исполнительных документов на сумму 400 млн рублей.

В текущем году АО «СИБЭКО» совместно со службой судебных приставов внедрило электронный документооборот, что позволило увеличить четкость и эффективность совместной работы между двумя организациями. Кроме того, организации практикуют совместные выезды к должникам, за последние шесть месяцев их было сделано около ста, у 140 должников был наложен арест на имущество, в результате от них было получено 1,3 млн рублей. Специалисты считают эту меру действенной, и в дальнейшем планируют увеличить количество выездов.